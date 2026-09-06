В суде заявили, что Крапива координировал ремонт дома генпрокурора Украины

Заместитель начальника департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Украины Сергей Крапива, которого подозревают в покровительстве мошенническим колл-центрам, выполнял личные поручения генерального прокурора Руслана Кравченко. Об этом сторона обвинения заявила в Высшем антикоррупционном суде Украины.

По версии прокурора САП, Крапива организовывал и координировал ремонт в доме, где проживает Кравченко, поддерживал связь с прорабом и другим персоналом по техническим вопросам. Следствие считает это одним из свидетельств их близких неформальных отношений.

Кроме того, в суде заявили, что Крапива помогал оформлять американскую визу жене Кравченко и участвовал в организации празднования дня рождения генпрокурора в Мадриде.

Прокурор САП также представил материалы разговоров, которые, по версии обвинения, свидетельствуют о том, что Крапива пользовался поддержкой Кравченко и обладал значительным влиянием внутри ведомства.

Сам Кравченко ранее отверг причастность к возможному покровительству мошенническим колл-центрам. Он также заявил, что Крапива будет уволен из Офиса генпрокурора, и распорядился провести внутренние проверки.

НАБУ и САП подозревают Крапиву в участии в преступной организации, которая, по версии следствия, систематически получала деньги от мошеннических колл-центров и легализовывала имущество. 6 сентября суд рассматривал вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее Life.ru рассказывал, что адвокат Виталий Сердюк заявил: опубликованное в связи с делом «Карфаген» фото сейфа с деньгами относится к другому уголовному производству. По словам защитника, сейф открыли добровольно, а происхождение находившихся там средств было документально подтверждено. При этом расследование НАБУ и САП по делу о возможном покровительстве колл-центрам продолжается.