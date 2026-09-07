Задержанный на Украине чиновник просил сожительницу прятать дорогие подарки

Глава департамента офиса генпрокурора Украины Сергей Кропива, находящийся под арестом, требовал от своей спутницы Елизаветы Ивахненко очистить интернет от снимков предметов роскоши. Обнародованные Национальным антикоррупционным бюро записи раскрывают детали их быта на фоне расследования.

В рамках операции «Карфаген» спецслужбы перехватили разговоры фигурантов, использующих псевдонимы «Канцлер» и «Муза». По данным Центра противодействия коррупции, за этими именами скрываются именно задержанный чиновник и его возлюбленная. Суд отправил обоих в следственный изолятор, назначив залоги в 120 и 20 миллионов гривен соответственно.

Девушка демонстрировала явное раздражение из-за необходимости скрывать достаток. В беседах фигурируют спорткар Porsche, брендовые наряды Loro Piana и Mimi, а также букеты цветов. Она категорически отказывалась убирать со страницы снимки дорогостоящей верхней одежды.

«Ну, шуба — ещё да. Они могут понять, что она небюджетная», — рассуждала Ивахненко, оценивая риски публикации.

Её партнёр парировал, называя популярную соцсеть источником проблем.

«Instagram* — зло», — заключил высокопоставленный сотрудник ведомства.

Особое внимание пара уделяла ювелирным изделиям. Девушка жаловалась на тяжелый замок Cartier, противопоставляя ему более удобный механизм Messika. При этом полученные презенты не всегда соответствовали её ожиданиям.

«Я думала, может Rolex…» — озвучила свои претензии Муза.

Чиновник успокоил расстроенную подругу, заявив, что стоимость врученного ей презента вдвое превышает цену часов известной швейцарской марки. Ранее правоохранители установили, что группа получала средства за невмешательство в работу нелегальных офисов обзвона.

Прокурор САП Николай Карась подтвердил, что подозреваемый осознавал преступный характер своих поступков. Для защиты теневых капиталов он прибегал к строгим мерам конспирации, пытаясь скрыть реальные доходы через доверенных лиц.

По сведениям Верховной рады, организатором группировки выступал сам Кропива. Сейчас пятеро участников схемы находятся под следствием, однако свою вину они пока официально не признали.

Как сообщалось, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провела обыски в Офисе генерального прокурора Украины. Речь идёт о начальнике департамента кибербезопасности Сергее Кропиве, которого подозревают в коррупции. Его уже взяли под арест.

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