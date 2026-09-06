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Опубликовано 6 сентября, 11:51

Генпрокурор Украины опроверг причастность к мошенническим колл-центрам

Обложка © Wikipedia / Mateusz Gieryga.

Обложка © Wikipedia / Mateusz Gieryga.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к мошенническим колл-центрам и не покровительствовал им с использованием служебного положения. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале на фоне расследования.

«Я не имею никакого отношения к незаконным кол-центрам, не давал указаний способствовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генерального прокурора», — написал Кравченко.

Он сообщил, что сотрудник офиса генпрокурора, фигурирующий в расследовании, отстранён и подготовлено решение об его увольнении. Кравченко поручил проверить работу департамента международного сотрудничества и подразделения по противодействию киберпреступности, а также провести проверку на полиграфе всех сотрудников, имеющих отношение к делам о незаконных кол-центрах. Генпрокурор также опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации и исчезновении.

«Вчера был на рабочем месте, сегодня провожу день в рабочем режиме и немного спорта», — заявил он.

Касательно фотографии сейфа с деньгами, которую публиковали украинские СМИ, Кравченко подчеркнул, что этот сейф не находится в офисе генпрокурора.

«Утверждения об обратном — ложь», — резюмировал чиновник.

НАБУ и САП проводят обыски в офисе генпрокурора Украины
НАБУ и САП проводят обыски в офисе генпрокурора Украины

Ранее Life.ru рассказывал о расследовании вокруг мошеннических кол-центров на Украине и реакции правоохранительных органов. На фоне скандала с обысками в офисе генпрокурора Руслана Кравченко по делу о «крышевании» мошеннических кол-центров сообщалось, что он исчез, позже выяснилось, что он находится в частной клинике в элитном жилом комплексе в Печерском районе Киева. При этом Кравченко ввёл на Украине «немецкую модель» работы прокуратуры с децентрализацией, а НАБУ заявляло, что он «заработал» десятки миллионов на этом «крышевании».

Больше новостей о коррупционных скандалах, расследованиях и политике Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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