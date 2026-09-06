Генпрокурор Украины опроверг причастность к мошенническим колл-центрам

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к мошенническим колл-центрам и не покровительствовал им с использованием служебного положения. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале на фоне расследования.

«Я не имею никакого отношения к незаконным кол-центрам, не давал указаний способствовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генерального прокурора», — написал Кравченко.

Он сообщил, что сотрудник офиса генпрокурора, фигурирующий в расследовании, отстранён и подготовлено решение об его увольнении. Кравченко поручил проверить работу департамента международного сотрудничества и подразделения по противодействию киберпреступности, а также провести проверку на полиграфе всех сотрудников, имеющих отношение к делам о незаконных кол-центрах. Генпрокурор также опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации и исчезновении.

«Вчера был на рабочем месте, сегодня провожу день в рабочем режиме и немного спорта», — заявил он.

Касательно фотографии сейфа с деньгами, которую публиковали украинские СМИ, Кравченко подчеркнул, что этот сейф не находится в офисе генпрокурора.

«Утверждения об обратном — ложь», — резюмировал чиновник.