Пропавший генпрокурор Украины Кравченко нашёлся в частной клинике
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Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, местонахождение которого было неизвестно с пятницы, нашёлся. Как сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники, он находится в частной клинике на территории элитного жилого комплекса в Печерском районе Киева.
На новых аудиозаписях, появившихся у НАБУ в рамках операции «Карфаген», фигурирует имя «Андреевич» — именно такое отчество у генпрокурора. По данным следствия, один из чиновников его ведомства организовал схему, благодаря которой вместе с подельниками заработал десятки миллионов.
Сам генпрокурор заявлял, что не имеет отношения к этому делу, но НАБУ представило доказательства его причастности к сети мошеннических колл-центров. После того как местонахождение Кравченко стало известно, он должен явиться на допрос в НАБУ.
Ранее стало извество об исчезновении Кравченко на фоне скандала с обысками в его офисе по делу о «крышевании» мошеннических кол-центров. Кравченко ввёл в Украине режим «немецкой модели» работы прокуратуры, предполагающий полную децентрализацию органов и передачу полномочий на места. Также НАБУ заявляло, что Кравченко «заработал» десятки миллионов на «крышевании» кол-центров мошенников.
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