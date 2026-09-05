Пропавший генпрокурор Украины Кравченко нашёлся в частной клинике

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, местонахождение которого было неизвестно с пятницы, нашёлся. Как сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники, он находится в частной клинике на территории элитного жилого комплекса в Печерском районе Киева.

На новых аудиозаписях, появившихся у НАБУ в рамках операции «Карфаген», фигурирует имя «Андреевич» — именно такое отчество у генпрокурора. По данным следствия, один из чиновников его ведомства организовал схему, благодаря которой вместе с подельниками заработал десятки миллионов.

Сам генпрокурор заявлял, что не имеет отношения к этому делу, но НАБУ представило доказательства его причастности к сети мошеннических колл-центров. После того как местонахождение Кравченко стало известно, он должен явиться на допрос в НАБУ.