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Регион
Опубликовано 8 сентября, 08:57

Экс-премьер Украины рассказал о попытках Зеленского удержать запятнанного коррупцией генпрокурора

Азаров заявил о попытках Зеленского удержать генпрокурора Кравченко

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пытаются убедить генпрокурора Руслана Кравченко не уходить с должности. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, Кравченко в понедельник подал заявление об отставке, однако после встречи с Зеленским и Арахамией мог изменить решение.

«Якобы те его убедили пока не уходить в отставку», — сказал Азаров, подчеркнув, что точной информации о ситуации пока нет.

Отставку генпрокурора должна утвердить Верховная рада. Азаров назвал должность генпрокурора одной из ключевых в политической системе Украины, а самого чиновника — лояльным Зеленскому человеком.

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Напомним, Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке, назвав это политическим решением. Отставке предшествовал коррупционный скандал, связанный с расследованием НАБУ и САП по делу «Карфаген», в рамках которого его подчинённого Сергея Кропиву задержали по подозрению в «крышевании» мошеннических колл-центров, а в Офисе генпрокурора прошли обыски. Хотя Кравченко изначально не планировал уходить и отрицал свою причастность, он изменил позицию после встречи с Зеленским.

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Дарья Денисова
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