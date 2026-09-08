Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник допустил, что Владимир Зеленский может пойти на капитуляцию, чтобы избежать ответственности после потери президентского кресла. Об этом политик рассказал «Ленте.ру».

Четыре возможных механизма смены главы государства, по словам Олейника, предусмотрены украинской Конституцией. Первый связан с состоянием здоровья президента и его неспособностью продолжать исполнение обязанностей. Импичмент представляет собой второй путь. Для его объявления парламенту потребуется собрать больше голосов, чем необходимо для внесения поправок в Основной закон страны, подчеркнул бывший парламентарий.

«Третий вариант — его заявление личное в парламенте — не по состоянию здоровья, а просто «Я ухожу». Это тоже нереально. Почему? Потому что по правилам Конституции его надо зачитать лично, это заявление, в зале. Если он зачитает, он из зала не выйдет», — сказал он.

Проведение новых выборов политик также считает маловероятным. По его оценке, действующий украинский лидер опасается поражения на голосовании и поэтому не заинтересован в его проведении.

Среди противников такого сценария Олейник назвал и представителей нынешней системы власти, которых он связывает с коррупционными схемами. В этот список, по версии экс-депутата, входят глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, генеральный прокурор и СБУ.

Причину подобной позиции бывший парламентарий видит в возможном преследовании после смены руководства. Потеря президентского поста, считает он, способна лишить Зеленского и его окружение нынешних гарантий безопасности. Помимо капитуляции, собеседник «Ленты.ру» назвал ещё один возможный выход — бегство из страны. Наиболее вероятным местом для такого отъезда он считает Лондон.

Ранее сообщалось, что сложившаяся ситуация оставляет Киеву всё меньше возможностей для продолжения конфликта сразу по нескольким направлениям. Украинскому руководству становится всё сложнее не только рассчитывать на успех, но и рассчитывать на остановку продвижения российских сил.