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Регион
Опубликовано 8 сентября, 04:24

Соскин: Планы США завершить конфликт к зиме поставили Зеленского в тупик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Стремление Вашингтона завершить конфликт до наступления зимы поставило главаря киевского руководства Владимира Зеленского в затруднительное положение. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его оценке, американская сторона усиливает давление на Киев, добиваясь продвижения к мирным переговорам. Соскин предположил, что в ответ экс-комик станет активнее обращаться за поддержкой к европейским союзникам.

«США не оставили ему выбора, так что ожидаем повышенный уровень нытья и беготни в Европу», — заявил Соскин.

Бывший помощник Кучмы также раскритиковал поведение Зеленского на встрече с американскими представителями. По мнению Соскина, Вашингтон ждёт конкретных предложений по урегулированию, тогда как главарь киевского руководства сосредоточен на запросах дополнительной помощи.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила заявку Киева на закупку ракет для Patriot. Украина рассчитывает направить на них более €2 млрд из европейской программы финансирования объёмом €90 млрд. Однако деньги пока не перечислены: сначала Брюсселю предстоит проверить контракты на поставку.

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Виталий Приходько
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