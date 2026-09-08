Стремление Вашингтона завершить конфликт до наступления зимы поставило главаря киевского руководства Владимира Зеленского в затруднительное положение. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его оценке, американская сторона усиливает давление на Киев, добиваясь продвижения к мирным переговорам. Соскин предположил, что в ответ экс-комик станет активнее обращаться за поддержкой к европейским союзникам.

«США не оставили ему выбора, так что ожидаем повышенный уровень нытья и беготни в Европу», — заявил Соскин.

Бывший помощник Кучмы также раскритиковал поведение Зеленского на встрече с американскими представителями. По мнению Соскина, Вашингтон ждёт конкретных предложений по урегулированию, тогда как главарь киевского руководства сосредоточен на запросах дополнительной помощи.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила заявку Киева на закупку ракет для Patriot. Украина рассчитывает направить на них более €2 млрд из европейской программы финансирования объёмом €90 млрд. Однако деньги пока не перечислены: сначала Брюсселю предстоит проверить контракты на поставку.