«Энн Хэтэуэй» и миллионы в крипте: Организатор международной банды признал вину

Гражданин Сингапура Мэлоун Лам, проживавший в Майами, признал себя виновным в организации международной киберпреступной группировки. По версии американских прокуроров, участники схемы похитили и отмыли криптовалюту более чем на $245 млн, а затем тратили деньги на роскошные автомобили, частные самолёты, дома и ночные клубы.

Американские власти сообщили о признании вины 22-летнего Мэлоуна Лама — гражданина Сингапура и бывшего жителя Майами. Он согласился с обвинением в участии в сговоре для организации международной киберпреступной группировки. Следствие считает, что схема позволила злоумышленникам завладеть и легализовать цифровые активы общей стоимостью свыше $245 млн. Для поиска потенциальных жертв преступники знакомились с людьми на игровых онлайн-платформах, после чего применяли методы социальной инженерии.

Помимо обмана через интернет, участники группировки, как утверждают прокуроры, иногда проникали в дома. Полученная таким способом информация помогала им получить доступ к криптовалютным кошелькам и вывести находившиеся там средства. Сам Лам, по версии обвинения, выполнял роль организатора. Он подыскивал цели, распределял задачи между сообщниками и руководил операцией. В преступной среде молодой человек был известен под псевдонимами «Энн Хэтэуэй», «$$$» и «Кинг Гриви».

Деньги, по данным прокуратуры, уходили на крайне дорогие развлечения и предметы роскоши. За один вечер в ночных заведениях сообщники могли оставить до $500 тыс., кроме того, они приобретали дорогие сумки и часы, арендовали частные самолёты и дома в Лос-Анджелесе, Хэмптоне и Майами. Особое место в списке покупок заняли автомобили стоимостью от $100 тыс. до $3,8 млн. Помимо этого, участники схемы тратили украденные средства на роскошную одежду и другие дорогостоящие приобретения.

«Если вы построите империю киберпреступности, мы найдем вас, разрушим вашу систему и привлечем вас к ответственности. Этот обвиняемый возглавлял международную сеть, которая охотилась на жертв с помощью обмана, вторгалась в их частную жизнь и украла сотни миллионов долларов в криптовалюте», — заявила прокурор Жанин Пирро.

Обвинения Ламу и его сообщникам предъявили в 2024 году. Один из фигурантов дела, 22-летний Эван Тангеман, в апреле получил 70 месяцев лишения свободы — почти шесть лет. Правоохранители задержали Лама в сентябре 2025 года. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Следующее судебное заседание назначено на 8 декабря.

Ранее киевская киберполиция раскрыла деятельность мошеннического колл-центра, сотрудники которого, по данным украинских правоохранителей, обманули граждан США более чем на $500 тыс. Злоумышленники представлялись финансовыми консультантами и предлагали американцам вкладывать деньги в криптовалюту, ценные бумаги и акции. Для этого они использовали поддельные инвестиционные платформы и фиктивные биржи, создавая у потенциальных жертв впечатление легального бизнеса.