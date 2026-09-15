МВД назвало фразу мошенников, после которой нужно сразу вешать трубку
МВД призвало россиян сразу прекращать разговоры о «незаконной операции»
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Одним из признаков мошеннического звонка может быть сообщение о якобы проводимой в отношении собеседника незаконной операции. В таком случае МВД России рекомендует сразу прекратить разговор. Об этом говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.
В МВД призвали россиян с осторожностью относиться к звонкам с неизвестных номеров. Если собеседник начинает рассказывать о проблемах с деньгами или других незаконных действиях, не стоит продолжать разговор и выполнять его указания.
Ведомство также рекомендует не переводить средства на так называемые безопасные счета. Нельзя сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и другую финансовую информацию.
Кроме того, МВД советует не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев и не переводить им деньги. Для получения информации и совершения операций следует использовать только проверенные сайты.
Также мошенники стали предлагать россиянам якобы высокооплачиваемую подработку, в рамках которой нужно фотографировать различные объекты и передавать их координаты. Такие задания могут использоваться для подготовки диверсий, а после получения первых материалов злоумышленники способны перейти к шантажу и угрозам.
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