МВД назвало фразу мошенников, после которой нужно сразу вешать трубку

Одним из признаков мошеннического звонка может быть сообщение о якобы проводимой в отношении собеседника незаконной операции. В таком случае МВД России рекомендует сразу прекратить разговор. Об этом говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

В МВД призвали россиян с осторожностью относиться к звонкам с неизвестных номеров. Если собеседник начинает рассказывать о проблемах с деньгами или других незаконных действиях, не стоит продолжать разговор и выполнять его указания.

Ведомство также рекомендует не переводить средства на так называемые безопасные счета. Нельзя сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и другую финансовую информацию.

Кроме того, МВД советует не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев и не переводить им деньги. Для получения информации и совершения операций следует использовать только проверенные сайты.

Также мошенники стали предлагать россиянам якобы высокооплачиваемую подработку, в рамках которой нужно фотографировать различные объекты и передавать их координаты. Такие задания могут использоваться для подготовки диверсий, а после получения первых материалов злоумышленники способны перейти к шантажу и угрозам.