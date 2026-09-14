«Просто сфоткал» — и стал пособником: МВД раскрыло опасную схему с лёгкой подработкой

Мошенники начали использовать предложения о якобы легальной подработке, чтобы получать от россиян фотографии и координаты объектов, которые могут использоваться для подготовки диверсий. Об этом предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, злоумышленники знакомятся с потенциальной жертвой в мессенджере, а затем предлагают хорошо оплачиваемую работу. В качестве предлога могут использовать съёмку для туристического проекта. От человека требуют фотографировать различные объекты, отправлять координаты и селфи, а также никому не рассказывать о задании.

«Просто сфоткал» и оказался... пособником преступников. Казалось бы, обычный кадр: мост, вокзал, вышка связи. Но именно такие фото нужны зарубежным кураторам для подготовки диверсий», — написала Волк в «Максе».

После получения первых материалов общение, по словам представителя ведомства, может перейти в шантаж и угрозы. Человека начинают принуждать выполнять более рискованные поручения, а затем он может столкнуться с уголовным преследованием.

В МВД призвали не фотографировать объекты по просьбе незнакомцев и не передавать посторонним фото, видео и координаты.

«Не снимай по просьбе незнакомцев, не отправляй фото, видео и координаты, а также не выкладывай такие кадры в сеть», — подчеркнула Волк.

Если подобное предложение поступило ребёнку, необходимо сразу рассказать об этом взрослым. При получении подозрительных заданий или угроз в ведомстве рекомендуют обращаться в полицию по номеру 102.

Ранее на Урале 14-летний подросток оказался под следствием после попытки заработать на заданиях неизвестных из интернета. За деньги он передавал фотографии и координаты объектов в Камышловском районе, которые впоследствии планировалось уничтожить. Его сверстники узнали о происходящем и сообщили в полицию, после чего предполагаемого исполнителя задержали.