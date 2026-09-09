Уральские школьники сорвали диверсию, сдав в полицию сверстника, предлагавшего заработать «лёгких денег»

14-летний житель Свердловской области оказался под следствием после попытки заработать на заданиях неизвестных из интернета. Подросток передавал им фотографии и координаты объектов в Камышловском районе, которые впоследствии планировалось уничтожить. Об этом рассказали в пресс-службе СК России.

14-летнего свердловчанина будут судить за подготовку диверсии. Видео © VK/ Следственный комитет Российской Федерации

На предложение о «лёгком заработке» школьник откликнулся в Telegram. От собеседников он получал поручения, связанные со съёмкой объектов возле железной дороги, после чего отправлял им собранные данные.

Раскрыть происходящее помогли другие несовершеннолетние. Подросток предложил сверстникам присоединиться к такой «подработке» и за деньги также фотографировать нужные объекты. Ребята отказались от предложения и сообщили о нём в полицию. После этого правоохранители пресекли подготовку преступления.

Действия 14-летнего фигуранта квалифицировали как приготовление к диверсии, совершённой организованной группой. Уголовное дело направлено в суд. С учётом квалификации приготовления к преступлению максимальный срок лишения свободы по этому обвинению может составить десять лет.

В начале сентября 17-летнего жителя Рязани обвинили в теракте на железной дороге. По версии следствия, после указаний кураторов из мессенджера он поджёг батарейный шкаф на железнодорожном перегоне, после чего его задержали.