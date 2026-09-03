Действовал по указке кураторов: Подростку из Рязани предъявили обвинение в теракте на железной дороге

17-летнего жителя Рязани обвинили в совершении террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По версии следствия, подросток действовал под воздействием угроз со стороны кураторов, которые связывались с ним через мессенджер.

Следствие считает, что подростка использовали для атаки на железнодорожный объект. Видео © Telegram / Следком

Как установили следователи, 27 августа молодой человек приобрёл легковоспламеняющуюся жидкость и отправился к одному из участков железнодорожного перегона. Там он совершил поджог батарейного шкафа, предназначенного для размещения аккумуляторов резервного питания железнодорожных устройств.

После этого подозреваемый скрылся с места происшествия. Позже его задержали сотрудники Следственного комитета совместно с представителями МВД и ФСБ.

Суд избрал подростку меру пресечения по ходатайству следствия. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В СК напомнили, что диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры относятся к особо тяжким преступлениям. Уголовная ответственность по таким статьям для несовершеннолетних наступает с 14 лет.

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