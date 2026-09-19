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Регион
Опубликовано 19 сентября, 10:30

МВД предупредило о мошенниках в рекламе мобильных игр

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мошенники начали активнее использовать рекламу в мобильных играх для кражи личных данных и банковских реквизитов. Об этой схеме предупредили в МВД России.

Злоумышленники размещают баннеры с обещаниями выигрыша, лёгкого дохода или быстрого заработка. После перехода по объявлению человека просят ввести персональные сведения и следовать дальнейшим инструкциям.

В результате в руки преступников могут попасть данные банковских карт, учётных записей и других сервисов.

В МВД советуют не переходить по подозрительным объявлениям и не вводить конфиденциальную информацию на неизвестных страницах.

Если данные уже были переданы, рекомендуется сразу закрыть игру, очистить историю приложений и сменить пароли.

Особое внимание стоит уделить доступу к электронной почте и государственным сервисам, поскольку через них мошенники могут попытаться получить дополнительную информацию или восстановить другие учетные записи.

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Схемы с игровыми платформами применяются не впервые. Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники объявили ребёнку о несуществующем выигрыше в игровом сообществе, после чего убедили его воспользоваться телефонами и банковскими приложениями родителей и провести переводы. Другой распространённый сценарий строится на обещаниях лёгких денег: аферисты заманивают россиян предложениями быстрого заработка, а затем пытаются получить доступ к банковским картам или вовлечь жертву в переводы чужих средств. Кроме того, МВД ранее предупреждало, что под игры и привычные сервисы могут маскироваться вредоносные приложения, поэтому программы рекомендуется устанавливать только из официальных магазинов.

Больше новостей о мобильных сервисах, цифровой безопасности и полезных программах — в разделе «Приложения» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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