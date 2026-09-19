МВД предупредило о мошенниках в рекламе мобильных игр
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Мошенники начали активнее использовать рекламу в мобильных играх для кражи личных данных и банковских реквизитов. Об этой схеме предупредили в МВД России.
Злоумышленники размещают баннеры с обещаниями выигрыша, лёгкого дохода или быстрого заработка. После перехода по объявлению человека просят ввести персональные сведения и следовать дальнейшим инструкциям.
В результате в руки преступников могут попасть данные банковских карт, учётных записей и других сервисов.
В МВД советуют не переходить по подозрительным объявлениям и не вводить конфиденциальную информацию на неизвестных страницах.
Если данные уже были переданы, рекомендуется сразу закрыть игру, очистить историю приложений и сменить пароли.
Особое внимание стоит уделить доступу к электронной почте и государственным сервисам, поскольку через них мошенники могут попытаться получить дополнительную информацию или восстановить другие учетные записи.
Схемы с игровыми платформами применяются не впервые. Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники объявили ребёнку о несуществующем выигрыше в игровом сообществе, после чего убедили его воспользоваться телефонами и банковскими приложениями родителей и провести переводы. Другой распространённый сценарий строится на обещаниях лёгких денег: аферисты заманивают россиян предложениями быстрого заработка, а затем пытаются получить доступ к банковским картам или вовлечь жертву в переводы чужих средств. Кроме того, МВД ранее предупреждало, что под игры и привычные сервисы могут маскироваться вредоносные приложения, поэтому программы рекомендуется устанавливать только из официальных магазинов.
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