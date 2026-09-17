«Спаси деньги от уголовного дела»: Как мошенники выманили у юного москвича 35 млн рублей

18-летний житель Москвы передал мошенникам более 35 миллионов рублей после звонков неизвестных, представившихся сотрудниками различных ведомств. Возбуждено уголовное дело, одну из участниц схемы задержали, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Аферисты убедили молодого человека, что от его имени якобы оформили доверенность на постороннего человека, который может использовать его данные для совершения преступлений. Чтобы избежать проблем с законом, злоумышленники потребовали выполнить их указания.

По словам правоохранителей, парень собрал дома все сбережения родителей. В рюкзак он сложил деньги в рублях и долларах, после чего передал их прибывшему курьеру.

О произошедшем в полицию заявила мать молодого человека. Общая сумма ущерба превысила 35 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Одну из предполагаемых участниц мошеннической схемы задержали.

Ранее Life.ru рассказывал, что молодые россияне остаются одной из уязвимых групп для телефонных мошенников. По данным Банка России, люди в возрасте от 14 до 24 лет составили 22% среди пострадавших от действий аферистов по итогам опроса почти 460 тысяч человек.