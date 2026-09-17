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Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:39

Мошенники начали обманывать россиян, уговаривая предзаказать новый iPhone

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Мошенники выманивают деньги у россиян за ещё не вышедшие iPhone, обещая доставить смартфон в первый день продаж дешевле розницы. Для этого покупателей приглашают в закрытые Telegram-каналы и чаты с якобы эксклюзивной информацией о новинках, предупредили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

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По данным ведомства, аферисты публикуют изображения будущих устройств и «утечки» характеристик, а затем предлагают оформить предзаказ. Выгодную цену объясняют оптовыми закупками. Чтобы убедить потенциальную жертву в надёжности поставок, показывают накладные, данные об отслеживании грузов, фотографии коробок и поддельные переписки с «курьерами», «менеджерами» и «сотрудниками склада».

По оценке аналитиков, такая детализация способна усыпить бдительность даже опытных пользователей. Расчёт злоумышленники предлагают только через предоплату. Деньги требуют отправить на карту физического лица либо на криптокошелёк. Получив перевод, они блокируют покупателя или удаляют канал, заключили собеседники RT.

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Борис Эльфанд
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