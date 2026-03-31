31 марта, 08:44

МВД предупредило россиян о маскировке опасных приложений под полезные сервисы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

Злоумышленники всё чаще распространяют вредоносные программы, выдавая их за привычные приложения, игры и обновления. О том, как распознать такие угрозы и защитить устройство, объяснили в в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Скачивайте приложение только из официальных магазинов», — подчеркнули в ведомстве.

Любые ссылки, полученные через мессенджеры или размещённые на сторонних ресурсах, а также APK-файлы могут представлять риск. Особенно настораживать должны предложения установить приложение без промедления или в обход официальных источников. В ведомстве рекомендуют обращать внимание на информацию о разработчике.

Надёжные компании обычно имеют официальный сайт, контактные данные и уже выпущенные продукты. Если профиль выглядит новым, пустым или вызывает сомнения, это может указывать на подделку. Также важно внимательно изучать оформление приложения.

Ошибки в названии, низкое качество изображений, странный перевод или несоответствие стилю бренда могут говорить о фальсификации. Даже незначительные несоответствия способны сигнализировать о риске. Кроме того, в МВД советуют не полагаться слепо на отзывы пользователей. Высокие оценки не гарантируют безопасность. Перед установкой рекомендуется проверить информацию о приложении в поисковых системах и внимательно изучить запрашиваемые разрешения.

Юрист объяснил, как мошенники берут кредиты без ведома жертв
Юрист объяснил, как мошенники берут кредиты без ведома жертв

Ранее стало известно, что аферисты разработали 32 различных сценария мошеннических рассылок, направленных на то, чтобы вынудить пользователей самостоятельно связаться с ними. Злоумышленники нацелены на россиян, использующих электронные подписи. Они рассылают письма, якобы отправленные от имени федеральных ведомств, в которых говорится о подозрительной авторизации или доступе к данным.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
