МВД предупредило россиян о маскировке опасных приложений под полезные сервисы

Злоумышленники всё чаще распространяют вредоносные программы, выдавая их за привычные приложения, игры и обновления. О том, как распознать такие угрозы и защитить устройство, объяснили в в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Скачивайте приложение только из официальных магазинов», — подчеркнули в ведомстве.

Любые ссылки, полученные через мессенджеры или размещённые на сторонних ресурсах, а также APK-файлы могут представлять риск. Особенно настораживать должны предложения установить приложение без промедления или в обход официальных источников. В ведомстве рекомендуют обращать внимание на информацию о разработчике.

Надёжные компании обычно имеют официальный сайт, контактные данные и уже выпущенные продукты. Если профиль выглядит новым, пустым или вызывает сомнения, это может указывать на подделку. Также важно внимательно изучать оформление приложения.

Ошибки в названии, низкое качество изображений, странный перевод или несоответствие стилю бренда могут говорить о фальсификации. Даже незначительные несоответствия способны сигнализировать о риске. Кроме того, в МВД советуют не полагаться слепо на отзывы пользователей. Высокие оценки не гарантируют безопасность. Перед установкой рекомендуется проверить информацию о приложении в поисковых системах и внимательно изучить запрашиваемые разрешения.

Ранее стало известно, что аферисты разработали 32 различных сценария мошеннических рассылок, направленных на то, чтобы вынудить пользователей самостоятельно связаться с ними. Злоумышленники нацелены на россиян, использующих электронные подписи. Они рассылают письма, якобы отправленные от имени федеральных ведомств, в которых говорится о подозрительной авторизации или доступе к данным.