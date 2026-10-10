Средняя зарплата в июле превысила 100 тысяч рублей в 22 регионах России

Средняя начисленная зарплата в июле 2026 года превысила 100 тыс. рублей в 22 регионах России. Самые высокие показатели зафиксировали на Чукотке и в Магаданской области, следует из данных Росстата. Об этом сообщает РИА «Новости».

В этих двух регионах средний заработок оказался выше 200 тыс. рублей в месяц. Ещё в пяти субъектах показатель превысил 150 тыс. рублей. В их числе Москва, Камчатский край и Сахалинская область.

В диапазоне от 100 тыс. до 150 тыс. рублей средняя зарплата находилась в 15 регионах. Среди них Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края. В эту же группу вошли Иркутская, Ленинградская, Амурская и Мурманская области, республики Коми и Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ и Еврейская автономная область.

В среднем по России начисленная зарплата в июле достигла почти 109,5 тыс. рублей. Речь идёт о сумме до вычета налогов. В показатель входят премии и доходы всех работников организаций, включая сотрудников с наиболее высокими заработками.

Ранее сообщалось, что с 2022 по 2025 год реальные зарплаты в России выросли на 25,2% к уровню 2021 года, тогда как производительность труда увеличилась на 4,2%. Накопленный разрыв между показателями достиг 21 процентного пункта. В первом полугодии 2026 года реальные зарплаты прибавили ещё 6,5% год к году, а производительность труда по оперативной оценке без учёта малого бизнеса сократилась на 0,5%, из-за чего разница в темпах достигла семи процентных пунктов. В Банке России отмечали постепенное сближение показателей, а Минэкономразвития ожидает сокращения разницы в их годовой динамике до 3,3 п.п. по итогам 2026 года и до 0,5 п.п. в 2027 году.