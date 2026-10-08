«Зарплата не совпадает с ожиданиями»: Почему отрасли «задыхаются» от дефицита кадров

Российские отрасли не могут восполнить кадровый дефицит, потому что предлагаемые зарплаты не совпадают с ожиданиями соискателей. Об этом в пресс-центре НСН заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

При этом безработица остаётся рекордно низкой. В среднем по стране на 100 вакансий приходится только 23 соискателя, а трудоустроиться можно примерно за пять месяцев.

По словам Бессараб, на одного кандидата приходится по 5–6 вакансий. В большинстве регионов ситуация тоже очень низкая: в Нижегородской области — 0,01%, в Тульской и Московской — 0,1%. Но есть и субъекты с депрессивной экономикой.

Наибольшая потребность в кадрах — в строительстве: почти 313 тыс. вакансий при средней зарплате 77 тыс. рублей. В производстве около 280 тыс. вакансий, средняя зарплата не превышает 59 тыс. рублей.

В здравоохранении нужно 175 тыс. сотрудников, средняя зарплата — 53 тыс. рублей. В науке и образовании — 100 тыс. кадров при средней зарплате 36 тыс. рублей.

«Вакансий много, но что не совпадает? <…> Мы понимаем, где отрасли задыхаются от нехватки кадров, но не могут себе помочь, потому что средняя зарплата не совпадает с коридором зарплатных ожиданий», — пояснила парламентарий.

Она также отметила, что напряжённость на рынке труда сопряжена с инвестиционным климатом.

А ранее Life.ru сообщал, что женщины в августе в РФ искали работу дольше мужчин. По данным Росстата, всего безработными в августе считались 1,6 млн россиян. Из них около миллиона проживали в городах, ещё 600 тысяч — в сельской местности.