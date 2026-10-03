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Опубликовано 3 октября, 09:39

Росстат рассказал, как быстро закрываются вакансии и кто чаще сидит без дела

Росстат: Женщины в августе искали работу дольше мужчин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Женщины в России в августе 2026 года искали работу в среднем 5,3 месяца, тогда как мужчины — 4,9 месяца. Такие данные приводит Росстат, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

Всего безработными в августе считались 1,6 млн россиян. Из них около миллиона проживали в городах, ещё 600 тысяч — в сельской местности. При этом общий уровень безработицы в стране снизился до 2,2%.

Заметно различается ситуация и в зависимости от места проживания. Среди сельских жителей безработица достигала 3,4%, тогда как среди горожан показатель составлял 1,8%.

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При этом сам рынок труда в течение года постепенно менялся. К концу августа количество открытых вакансий в России сократилось на 18%, причём сильнее всего работодатели урезали найм в строительстве и недвижимости, промышленности, туризме, общепите и ретейле. Несмотря на это, в отдельных отраслях кадров по-прежнему не хватает: предприятия продолжают сообщать о дефиците квалифицированных специалистов.

Ещё весной эксперты отмечали, что российский рынок труда начал постепенно разворачиваться от «рынка кандидата» к «рынку работодателя»: компании стали осторожнее открывать новые позиции и предъявлять более высокие требования к соискателям.

Больше новостей о занятости, зарплатах и состоянии российского рынка труда — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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