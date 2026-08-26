Работы стало меньше: В ряде сфер массово урезают наем

Спрос на работников в России к концу августа снизился на 18 процентов. Об этом ТАСС рассказали в сервисе по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

По данным сервиса, число открытых вакансий сократилось почти во всех сферах, хотя масштаб падения везде разный. В компании отметили, что уменьшение спроса на сотрудников затронуло рынок труда в целом.

Сильнее всего вакансий стало меньше в пяти направлениях. Это строительство, проектирование и недвижимость, где падение составило 18 процентов, а также промышленность и производство — минус 17 процентов. Следом идут туризм, гостиницы и общепит с сокращением на 15 процентов, ретейл — минус 14 процентов, и транспорт, логистика, склады и внешнеэкономическая деятельность, где число предложений снизилось на 10 процентов.

При этом больше всего людей по-прежнему требуется в розничную торговлю. По оценке сервиса, это привычная картина для российского рынка труда последних тридцати лет. На втором месте по потребности в кадрах оказалась промышленность, которой не хватает квалифицированных специалистов.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года в России резко выросло число вакансий с неполной занятостью и гибким графиком. Как рассказала менеджер по аналитике кадровой компании Илона Платонова, предложений с неполным рабочим днём или неделей стало больше на 92,5 процента, а с гибким графиком — на 80 процентов. По её словам, такие форматы развиваются быстрее классической 40-часовой недели. Работодатели используют гибкость, чтобы справляться с нехваткой персонала и подстраиваться под колебания спроса.