В России зафиксирован рекордный рост вакансий с неполным днём и гибким графиком

Количество вакансий с неполным рабочим днём или неделей во втором квартале 2026 года выросло на рекордные 92,5%, а предложений с гибким графиком стало больше на 80%, рассказала менеджер по аналитике кадровой компании Илона Платонова.

По её словам, альтернативные форматы занятости сейчас развиваются быстрее стандартной 40-часовой рабочей недели. Гибкий график перестал быть просто дополнительным преимуществом для сотрудников. Теперь компании используют его, чтобы справляться с дефицитом кадров и подстраиваться под изменения спроса.

«Это выгодно и работодателям, и соискателям, ведь первые таким образом могут привлечь более широкий пул специалистов, а вторые — получить доход, гибко управляя своей занятостью», — отметила собеседница радио Sputnik.

Такой формат также помогает привлекать опытных сотрудников старшего возраста, которые обладают востребованными навыками, но не готовы трудиться полный день. Интерес к альтернативной занятости растёт и среди самих работников. Тенденция сохранится и в третьем квартале, резюмировала специалист.

Напомним, около 30,5 млн россиян или 41% всех занятых работают вне штата организаций. В эту категорию входят в том числе индивидуальные предприниматели, самозанятые, исполнители по договорам ГПХ и внешние совместители.