Адвокат подсказал лайфхак с зарплатой, о котором догадываются не все работники

Работник может попросить начальство выплатить зарплату или её часть раньше установленного срока, но работодатель обычно не обязан соглашаться, рассказал адвокат Игорь Баранов. Он напомнил, что даты перечисления денег закрепляются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором.

Обратиться с такой просьбой можно к руководителю или в бухгалтерию, лучше сделать это письменно. Досрочное перечисление допустимо по соглашению сторон, если оно не нарушает установленные законом гарантии и порядок расчётов.

«Работодатель вправе пойти навстречу, но требовать такую выплату в более ранний срок только на основании личных обстоятельств работник, как правило, не может», — отметил юрист в беседе с RT.

Другая ситуация возникает, если компания сама регулярно задерживает деньги. В таком случае сотрудник вправе потребовать не только задолженность, но и компенсацию за нарушение сроков выплаты, подчеркнул эксперт.

Кстати, зачисление зарплаты ночью само по себе не считается нарушением, если деньги пришли в установленный срок. Время поступления средств на карту может зависеть от банковских процессов и момента отправки платёжных документов работодателем.