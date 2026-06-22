Россиянам объяснили, почему зарплата иногда приходит ночью

Ночное поступление заработной платы на карту не является нарушением трудового законодательства, если работодатель уложился в установленные сроки выплат. Об этом в беседе с RT рассказала руководитель группы трудовых отношений Level Group Юлия Исакова.

Аналитик пояснила, что основная статья, регулирующая этот процесс, — 136-я Трудового кодекса. Она обязывает работодателей платить не реже двух раз в месяц, но никак не ограничивает время суток для зачисления. Время фактического поступления денег зависит от банковских процессов, а не от действий компании.

На скорость перевода влияют несколько факторов. В первую очередь — внутренние регламенты кредитных организаций. Многие банки обрабатывают платежи круглосуточно, но массовые зачисления сотрудникам часто проходят в ночные или ранние утренние часы. При использовании быстрых систем или переводов внутри одного банка деньги могут прийти мгновенно независимо от времени.

Именно поэтому работодатели часто используют зарплатные проекты — они упрощают и ускоряют зачисления за счёт внутренних процессов. Это не обязательное требование, а инструмент, позволяющий снизить межбанковские задержки.

Также важны дата и время отправки средств. Если бухгалтерия направила платёжные документы вечером, фактическое зачисление может произойти ночью или на следующий день. Эксперт подчеркнула: ночной приход денег — это техническая особенность инфраструктуры, а не признак задержки или нарушения прав сотрудника.

А ранее Life.ru писал, что средняя зарплата больше всего выросла за год на Магадане и Чукотке. По данным Росстата, в Магаданской области средняя зарплата увеличилась почти на 36 тысяч рублей. В 2025 году жители региона получали в среднем 154,5 тысяч рублей, а в 2026 году показатель вырос до 190,1 тысячи рублей.