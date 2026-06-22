В каких регионах России зарабатывают больше всех: оглашены данные за 2025 год

Ненецкий (НАО) и Ямало-Ненецкий (ЯНАО) автономные округа заняли первые места в рейтинге регионов России по доходам населения. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

«Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по доходам населения, замыкают список Тува и Ингушетия», — говорится в исследовании.

Третью строчку занял Чукотский автономный округ с показателем 3,65. В первую пятёрку также вошли Магаданская область и Москва. Среднероссийское значение соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора в 2025 году составило 2,19. Выше этого уровня оказались 18 регионов.

Аналитики отметили сильную разницу между субъектами. По их данным, медианные среднедушевые доходы в богатых и бедных регионах отличаются почти в шесть раз. Последнее место в рейтинге заняла Ингушетия. Там соотношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора составило 1,13.

По итогам 2025 года доля россиян за чертой бедности снизилась с 7,1% до 6,7%. Эксперты считают, что при сохранении положительной динамики реальных доходов уровень бедности продолжит снижаться и по итогам 2026 года.

Ранее в России назвали регионы, где средняя зарплата сильнее всего выросла за год. По данным Росстата, в первую пятёрку вошли Магаданская и Калужская области, Чукотка, Москва и Хабаровский край.