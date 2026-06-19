В России предложили поднять зарплаты медикам до 150% от средней по региону

В России предложили установить минимальный уровень зарплаты для среднего и младшего медперсонала в государственных и муниципальных больницах. Он должен быть не ниже 150% от средней зарплаты по региону, заявил глава партии «Справедливая Россия» и думской фракции Сергей Миронов. Официальное обращение по данному вопросу было направлено в Минздрав РФ.

В письме Миронов отметил, что это поможет ввести федеральный стандарт зарплаты медиков, ниже которого платить в регионах будет нельзя.

«Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне минимальной гарантированной планки оплаты труда среднего и младшего медицинского персонала государственных и муниципальных медицинских организаций в размере не ниже 150% среднемесячной заработной платы в субъекте РФ», — сказано в документе.

Миронов объяснил, что сегодня зарплаты медиков сильно различаются в зависимости от региона. Врачи и медсёстры в бедных областях зарабатывают меньше своих коллег из других регионов и меньше специалистов из других отраслей в своей же области. Он назвал такую ситуацию недопустимой и предложил установить единый минимальный стандарт оплаты труда.

В марте 2026 года средний доход россиян составил 112 650 рублей. Это на 15 тысяч больше, чем в марте прошлого года (тогда было 97 650). По сравнению с мартом 2024 года рост ещё заметнее — на 28,4% (тогда было 87 740). Кандидат экономических наук Игорь Балынин отметил, что за шесть лет (с марта 2020 года) средний доход вырос более чем вдвое — с 50 950 до 112 650 рублей.