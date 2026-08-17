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Регион
17 августа, 08:15

В два раза больше: Россиянам объяснили новые правила переработок

Эксперт Яковлева: Поправки в ТК РФ узаконят сверхурочную работу россиян

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Новые правила сверхурочной работы позволят официально учитывать переработки, которые сейчас нередко остаются за рамками документов, считает эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Она напомнила, что с 1 сентября годовой лимит можно будет увеличить до 240 часов.

Сейчас предельная продолжительность сверхурочной работы составляет 120 часов в год. По словам специалиста, на практике сотрудники могут оставаться на работе и дольше, однако работодатели не имеют возможности официально оформить время сверх установленного ограничения.

До 240 часов сверх нормы: Сколько заплатят россиянам за дополнительную работу
До 240 часов сверх нормы: Сколько заплатят россиянам за дополнительную работу

«Эта инициатива как раз и призвана решить вопрос, когда есть огромное количество переработок и они нелегальные. Компаниям разрешили это делать официально. На это согласны и работники, и работодатели», — отметила собеседница 360.ru.

При этом повышение планки до 240 часов не станет автоматическим для всех. Новые правила должны быть закреплены в отраслевом соглашении и коллективном договоре конкретной организации, а для привлечения сотрудника к дополнительной работе по-прежнему потребуется его письменное согласие.

Изменится и оплата. В пределах первых 120 часов первые два часа переработки оплачиваются минимум в полуторном размере, следующие — не менее чем в двойном. Начиная со 121-го часа каждый час сверх нормы должен оплачиваться как минимум в двойном размере, объяснила специалист.

С 1 сентября вступят в силу поправки к Трудовому кодексу. Что будет с зарплатой, отпусками и выплатами за переработку
С 1 сентября вступят в силу поправки к Трудовому кодексу. Что будет с зарплатой, отпусками и выплатами за переработку

Напомним, 25 мая Владимир Путин подписал закон с новыми правилами сверхурочной работы. Лимит до 240 часов будет действовать только при определённых условиях, а сотрудникам, которые переработают больше 120 часов за год, дополнительно предоставят оплачиваемый день для диспансеризации.

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Борис Эльфанд
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