Сверхурочная работа до 240 часов в 2026 году: изменения в оплате и права работников
Оглавление
С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс: лимит сверхурочных может быть увеличен. Первые два часа в день — в полуторном размере, последующие — в двойном. Кто не может работать сверхурочно, как получить доплату и куда жаловаться.
Новые нормы сверхурочной работы до 240 часов — что делать работнику. Обложка © ChatGPT
С 1 сентября 2026 года вступает в силу новый закон о сверхурочной работе. Если коллективным договором предусмотрено, лимит переработок вырастет с 120 до 240 часов в год. Первые два часа сверхурочных в день оплачиваются в полуторном размере, последующие — в двойном, а начиная с 121‑го часа — каждый час в двойном. Рассказываем, что изменится для работников, кому положены дополнительные гарантии и как защитить свои права при нарушениях.
Что изменилось в законе: президент подписал новый порядок
25 мая 2026 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, вносящий важные изменения в Трудовой кодекс РФ. Коснутся они сверхурочной работы, а именно лимита переработок, порядка оплаты, гарантий для работников и других аспектов.
Так, с 1 сентября 2026 года, в момент вступления закона в силу, максимальная продолжительность переработок за год будет увеличена в два раза. Но только при определённом условии.
Максимальная продолжительность сверхурочной работы: 120 или 240 часов в год
Вообще, лимит остаётся прежним — 120 часов в год для каждого работника. Однако теперь закон позволит увеличить его до 240 часов в год, но лишь при выполнении некоторых требований.
В каких случаях можно увеличить лимит до 240 часов
Увеличить лимит сверхурочной работы для сотрудников с 120 до 240 часов в год можно, только если:
- положение о 240 часах закреплено в отраслевом соглашении;
- и оно продублировано в коллективном договоре конкретной организации.
Ну и, разумеется, всё так же нужно получить письменное согласие сотрудника на переработку.
Кто из работников не может работать сверхурочно по закону. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com
Кто может работать сверхурочно, а кто — нет (беременные, несовершеннолетние, вредные условия)
Привлекать к сверхурочной работе можно практически всех сотрудников с их письменного согласия и без медицинских противопоказаний, за исключением нескольких категорий. Не могут работать сверхурочно, даже если они не против:
- беременные женщины;
- несовершеннолетние (за исключением творческих работников и спортсменов, им можно работать сверхурочно);
- работники по ученическому договору.
Для некоторых работников введены особые условия — разрешено привлекать к работе сверх 120 часов, но только с письменного согласия, при отсутствии медицинских противопоказаний и под подпись об ознакомлении с правом отказаться от допнагрузки. Это касается:
- работников предпенсионного и пенсионного возраста;
- трудящихся во вредных условиях классов 3.1 и 3.2.
Также есть ещё несколько категорий, для которых лимит остаётся прежним, 120 часов в год, и не увеличивается. К ним относятся:
- сотрудники государственных и муниципальных учреждений, которые работают по внутреннему совместительству более чем на 1/4 месячной нормы рабочего времени;
- работники с вредными условиями труда (подклассы 3.3 и 3.4 по результатам спецоценки).
То есть сверхурочно им работать можно, но не более 120 часов в год.
Оплата сверхурочных в 2026 году: коэффициенты и правила
Вместе с повышением лимита сверхурочных несколько меняются и правила оплаты этого времени.
Как считать оплату в пределах первых 120 часов
Для начала поймём, как в принципе определяется стоимость часа работы, если вы сотрудник на окладе. Для этого оклад делят на норму рабочего времени за соответствующий месяц. После к каждому часу переработки применяют повышающий коэффициент:
- первые два часа работы в день — не менее чем в полуторном размере (коэффициент 1,5).
- последующие часы — не менее чем в двойном размере (коэффициент 2).
Как считать оплату начиная с 121-го часа
А вот для переработок сверх лимита введено новое правило: каждый час начиная с 121-го оплачивается сразу минимум в двойном размере.
Стоит также отметить, что закреплённые в законе коэффициенты — это минимально допустимые значения. Работодатель вправе установить ставки выше, закрепив их в коллективном договоре или соглашении.
Компенсация дополнительным временем отдыха (отгулами)
Но работник и вправе выбрать вместо денежной компенсации дополнительное время отдыха, продолжительность которого не должна быть меньше времени, отработанного сверхурочно. В таком случае денежной компенсации, разумеется, ему не полагается.
Какая компенсация положена за сверхурочную работу. Фото © ТАСС / Евгений Курсков
Новые гарантии для работников: диспансеризация и медосмотры
Одновременно с увеличением лимита закон также обязывает работодателя предоставлять работнику, отработавшему больше 120 часов, дополнительно ещё один оплачиваемый день для диспансеризации. Само собой, место и средний заработок сохраняются за сотрудником.
Помимо того, перед тем как допустить работника к сверхурочной работе, работодатель должен организовать медицинский осмотр.
Сверхурочная работа без согласия: когда это законно
Как вы знаете, привлечь к сверхурочной работе можно только с письменного согласия работника. Однако в законе есть ряд случаев, когда это согласие не требуется, а также не учитывается мнение профсоюза. Это возможно, если:
- необходимо выполнить работы для того, чтобы предотвратить катастрофу, производственную аварию или устранить их последствия;
- нужно устранить неполадки в работе централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения или водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
- необходимо выполнить работу, которая появилась из-за чрезвычайного или военного положения, а также неотложную работу в условиях чрезвычайных обстоятельств, других случаях, когда жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части стоят под угрозой (например, пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпидемии и пр.).
Из отпуска вызвать сотрудника тоже можно только при чрезвычайных ситуациях. А вот беременных, несовершеннолетних и сотрудников в период действия ученического договора нельзя привлекать к сверхурочной работе даже в вышеназванных исключительных случаях.
Что изменится ещё: другие поправки в Трудовой кодекс
Ещё одной поправкой в Трудовой кодекс станет вопрос с ограничением на максимальное время сверхурочных работ в пределах одного дня.
Так, правило об ограничении в четыре часа в течение двух дней подряд упростили — и оно теперь звучит так: не более четырёх часов сверхурочной работы в один день.
Также был снят запрет на отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда (но только в исключительных случаях — для предотвращения или ликвидации чрезвычайных ситуаций).
Что делать, если работодатель не платит сверхурочные или заставляет работать без согласия
И хотя законы чётко прописывают, что можно, а что нельзя делать, некоторые работодатели могут нарушать права работников. Поэтому важно знать алгоритм действий, когда вас, например, заставляют работать сверхурочно без согласия или не платят за работу сверх нормы.
Пошаговая инструкция для работника
Если работодатель заставляет вас работать сверхурочно без согласия или не платит за эти часы, вам нужно:
- Зафиксировать факт сверхурочной работы (путевые листы, журналы учёта времени, данные онлайн-касс и др.).
- Направить работодателю письменное требование оплатить сверхурочные или прекратить нарушение (с отметкой о вручении или через электронную почту с уведомлением).
Что делать, если работодатель заставляет работать сверхурочно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / stockfour
Куда жаловаться и какие штрафы грозят работодателю
Если работодатель не реагирует, необходимо обратиться:
- в Государственную инспекцию труда;
- в прокуратуру;
- в суд.
В случае подтверждения нарушений работодателю грозят штрафы.
За невыплату или неполную выплату начислений за сверхурочную работу в установленный срок работодатель привлекается к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Размеры штрафов:
- для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей;
- для индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.
При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются.
К тому же, согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить работнику компенсацию за задержку выплаты в размере не ниже 1/150 ключевой ставки Банка России от суммы, которая была начислена, но не выплачена своевременно. Компенсация исчисляется за каждый день задержки.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Увеличили ли сверхурочные для всех работников до 240 часов в год?
Нет. Увеличение лимита до 240 часов возможно только при наличии коллективного договора или отраслевого соглашения, а также письменного согласия работника.
Как оплачиваются первые два часа сверхурочной работы в день?
В пределах первых 120 часов в год первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном. Начиная со 121-го часа каждый час оплачивается минимум в двойном размере.
Можно ли вместо денег взять отгул за переработку?
Да, работник вправе выбрать дополнительное время отдыха вместо повышенной оплаты.
Беременная сотрудница — можно ли её привлекать к сверхурочной работе?
Нет, привлекать беременных к сверхурочной работе запрещено даже при чрезвычайных ситуациях.
Положен ли дополнительный день для диспансеризации, если я работаю сверхурочно?
Да, если за год отработано сверхурочно более 120 часов, работодатель обязан предоставить один дополнительный день для диспансеризации с сохранением рабочего места и среднего заработка.
Что делать, если работодатель заставляет работать сверхурочно без моего согласия?
Зафиксировать факт переработки, направить работодателю письменное требование прекратить нарушение, обратиться в ГИТ или суд. Подробнее разобрали выше.
Может ли работник отказаться от сверхурочной работы и что ему за это будет?
Некоторые категории работников (инвалиды, женщины с детьми до трёх лет и др.) вправе отказаться от сверхурочной работы. Работодатель не может принуждать их к переработке.
Как доказать, что я работал сверхурочно, если работодатель не оформляет документы?
Факт привлечения к сверхурочной работе можно подтвердить путевыми листами, журналом учёта времени прихода и ухода работника, данными онлайн-касс, отчётами о работе и другими документами.
Заключение
С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения, которые делают сверхурочную работу более гибкой, но при этом сохраняют повышенные гарантии для отдельных категорий работников. Работникам важно знать свои права и требования законодательства, а работодателям — правильно оформлять документы и соблюдать лимиты.