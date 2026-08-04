До 240 часов сверх нормы: Сколько заплатят россиянам за дополнительную работу

С 1 сентября допустимый объём сверхурочной работы может увеличиться со 120 до 240 часов в год. О новых правилах оплаты и гарантиях сотрудникам RT рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

Сейчас привлекать человека к переработкам разрешено не более чем на четыре часа в день. Первые два часа оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном.

После изменений этот порядок сохранится в пределах первых 120 часов за год. Начиная со 121-го часа работодатель должен будет начислять как минимум двойную ставку за всё дополнительное время. По желанию сотрудника повышенную выплату по-прежнему можно заменить отдыхом продолжительностью не меньше отработанного сверх нормы периода.

Для тех, чьи переработки превысят 120 часов, предусмотрят дополнительную гарантию при диспансеризации.

«Они имеют право на освобождение от работы на один рабочий день в год», — подчеркнул Балынин.

За человеком сохранят должность и средний заработок. Остальным работникам такой оплачиваемый день по общему правилу предоставляется раз в три года.

Ранее экономист рассказал, что работа с 22:00 до 06:00 должна оплачиваться работодателем с надбавкой не менее 20% за каждый час. Начальство может установить более высокий коэффициент в коллективном договоре, локальных документах или трудовом контракте.