Росстат: Безработица в России снизилась до 2,2% в августе

Уровень безработицы в России в августе 2026 года снизился до 2,2%. Такие данные приводит Росстат.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2026 г. составил 2,2%», — говорится в материалах ведомства.

В конце июня вице-премьер Татьяна Голикова уже сообщала о безработице на уровне 2,2% и называла этот показатель рекордно низким. Для сравнения она приводила данные за 2019 год, когда безработица составляла 4,6%. На тот момент на портале «Работа России» работодатели разместили почти 2 млн вакансий.

В июле показатель поднялся до 2,3%. Уже 17 сентября Владимир Путин заявлял, что безработица в стране находится около исторического минимума. Такой же уровень приводился на совещании по экономической ситуации, которое проводил вице-премьер Александр Новак.