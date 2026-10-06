Ищите смежную работу! Почему «профессии на всю жизнь» больше не существует

Низкая безработица в России не гарантирует быстрого трудоустройства, рассказала независимый кадровый специалист Зулия Лоикова. По её словам, в маркетинге, рекламе и связях с общественностью кандидатов больше, чем вакансий, тогда как промышленности, строительству, логистике и розничной торговле не хватает сотрудников, особенно рабочих.

Спрос смещается в сторону реального сектора, но многие соискатели по-прежнему выбирают офисные и творческие профессии. Из-за этого поиск работы может затягиваться даже при низкой общей безработице. По приведённым специалистом данным, в июле доля безработных, которые не могли трудоустроиться больше года, достигла 13,3% против 9,7% годом ранее.

Тем, кто долго не находит подходящую вакансию, стоит присмотреться к смежным направлениям. Например, специалист по продвижению в соцсетях может перейти в продажи. При этом важно регулярно обновлять знания и оценивать, будет ли профессия востребована через несколько лет.

Полезным навыком становится и владение искусственным интеллектом, однако передавать ему все профессиональные решения не следует. По оценке эксперта, меняющиеся запросы работодателей будут всё чаще требовать от сотрудников переобучения и смены специализации.

«Тенденция видна, но это говорит о том, что у нас уже профессии на всю жизнь уже не существует. Поэтому к этой реальности нам пора привыкнуть», — подчеркнула собеседница радио «Комсомольская правда».

Кстати, вторая официальная работа может увеличить будущую страховую пенсию, но только в пределах годового лимита пенсионных коэффициентов. При совместительстве страховые взносы перечисляет каждый работодатель.