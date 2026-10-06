«Одного возраста недостаточно»: Россиянам объяснили, как оформить досрочную пенсию

Право на досрочную пенсию зависит от профессии, условий труда и накопленного стажа, а в отдельных случаях — от здоровья и семейных обстоятельств, рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

По её словам, особые условия предусмотрены для занятых на вредных и тяжёлых работах, педагогов, медицинских специалистов и некоторых категорий многодетных родителей. Требования к продолжительности страхового и специального стажа зависят от основания для назначения выплаты.

«Для каждой категории действует свой набор требований, поэтому одного только возраста недостаточно», — подчеркнула собеседница RT.

Специалист посоветовала заранее выяснить, какой стаж уже учтён и все ли периоды работы подтверждены. Также нужно проверить, дают ли конкретная должность или условия труда право на досрочное назначение пенсии.

Ранее Life.ru рассказывал об условиях досрочного выхода на пенсию для педагогов. Им необходимы не менее 25 лет специального стажа на предусмотренных перечнями должностях и в соответствующих учреждениях, а также минимум 30 пенсионных коэффициентов.