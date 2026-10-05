Досрочная пенсия и доплаты к 5 октября. Какие льготы получат учителя в 2026 году и как их оформить Оглавление Какие льготы получают педагоги на пенсии Какие доплаты получат учителя 5 октября отмечается День учителя. Какие льготы положены педагогам и сколько составят суммы выплат в этом году? Учителям положены льготы. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Какие льготы получают педагоги на пенсии

У педагогов есть право на досрочную страховую пенсию. Для этого нужно не менее 25 лет специального педагогического стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. При этом учитывается работа только на определённых должностях и в учреждениях, предусмотренных специальными перечнями. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Но после пенсионной реформы появилось принципиальное ограничение: выработать 25 лет педагогического стажа сегодня недостаточно, чтобы сразу начать получать пенсию. Дата её назначения откладывается на пять лет. Например, если необходимый стаж учитель выработал в 2026 году, право на выплату возникнет только в 2031-м.

- На мой взгляд, это во многом обесценивает сам смысл досрочной пенсии. Учитель четверть века работает с детьми, несёт огромную ответственность, часто сталкивается с высокой нагрузкой, а затем ещё пять лет ждёт положенную выплату. Нужно отменить этот пятилетний разрыв для педагогов и медиков, — рассказал Александр Аксёненко.

В Социальном фонде России сообщили, что у отдельных категорий педагогов, работающих с детьми, медицинских и творческих работников право на досрочную пенсию возникает раньше. Достаточно иметь стаж работы по специальности от 15 до 30 лет и величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30.

- К необходимому страховому стажу требования не предъявляются, — уточнили в СФР.

Какие доплаты получат учителя

Что касается доплат, то сегодня нет единой федеральной надбавки к пенсии только за сам факт многолетней работы учителем. Размер пенсии зависит от общего страхового стажа, заработанных пенсионных коэффициентов и других обстоятельств. Если доход неработающего пенсионера оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, ему устанавливается социальная доплата до этого уровня. Дополнительные меры могут действовать и на уровне конкретного субъекта Федерации.

Отдельная тема — педагоги, чьи заслуги признаны государством. Например, звание «Заслуженный учитель России» является федеральным, но отдельная постоянная материальная поддержка таких педагогов сегодня во многом зависит от региона.

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что для педагогов предусмотрено достаточно много доплат. Среди них, например, федеральные доплаты за классное руководство. Есть и другие выплаты. Например, учителя в сельской местности могут получать компенсацию расходов на ЖКХ. они составляют около 1200 рублей в месяц. Также действуют специальные программы. Так, по программе Земский учитель» при переезде в село или город с населением до 50 тысяч человек педагог может получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Для Дальнего Востока она составляет 2 млн рублей.

Также педагоги получают доплаты ко Дню учителя.

- Эти выплаты делают на уровне регионов и муниципалитетов. Единой федеральной выплаты ко Дню учителя пока нет, хотя такая мера поддержки активно обсуждается, — отметила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева