С 1 января 2027 года вступит в силу новый порядок индексации пенсий. Кому, когда и на сколько повысят выплаты Оглавление Сколько составит срочная пенсионная выплата в 2027 году На сколько увеличат пенсии и другие социальные выплаты с 1 января 2027 года В 2027 году пенсионеров ожидают сразу несколько нововведений. Не будет привычной индексации пенсий с 1 января, но зато выплаты повысят два раза в год. Вырастет срочная пенсионная и все социальные выплаты. Сколько составит прибавка? С 1 января 2027 года индексацию пенсий будут делать по новым правилам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сколько составит срочная пенсионная выплата в 2027 году

Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты может составить 3503,41 рубля. Такая цифра приводится в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Срочная пенсионная выплата — это ежемесячная выплата из средств пенсионных накоплений. Они могут быть сформированы из добровольных дополнительных взносов на накопительную пенсию; средств материнского капитала, денег из господдержки по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Делают срочную пенсионную выплату в течение срока, который определяет получатель. Стоит учитывать, что продолжительность выплаты должна быть не менее десяти лет.

На сколько увеличат пенсии и другие социальные выплаты с 1 января 2027 года

Единое пособие и другие выплаты, которые связаны с прожиточным минимумом, планируется повысить на 6,8% с 1 января 2027 года. Прожиточный минимум на душу населения в целом по стране повысится до 20 227 рублей.

Кроме того, с 1 февраля ожидается массовая индексация многих социальных выплат. В том числе она затронет единовременное пособие по рождению ребёнка.

— 2027 год станет особенным. Обычно страховые пенсии повышали один раз в году — с 1 января. В 2027-м их повысят два раза. Первая индексация пройдёт 1 февраля и будет зависеть от фактической инфляции — по предварительным оценкам, она составит 6,8%. Вторая — 1 апреля. Пенсии дополнительно повысят на 3,3%, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

По её словам, задача первой индексации — компенсировать рост цен за предыдущий год. Вторая будет зависеть от роста средней заработной платы и доходов Социального фонда.

— Таким образом, планируется не просто компенсировать рост инфляции, но и повысить реальные доходы пенсионеров. В этом отношении система индексации в следующем году будет отличаться от предыдущих лет, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева