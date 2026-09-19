Россиянам напомнили, кто имеет право выйти на пенсию раньше срока

Некоторые россияне могут оформить страховую пенсию раньше общеустановленного срока. Такое право есть у людей с длительным стажем, многодетных матерей, работников ряда профессий и других льготных категорий, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

Один из вариантов — большой страховой стаж. В 2026 году мужчины, отработавшие не менее 42 лет, и женщины со стажем от 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше. При этом возраст не должен быть ниже 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.

Особые правила действуют для многодетных матерей. При трёх детях пенсию можно оформить в 57 лет, при четырёх — в 56, а при пяти и более — уже в 50. Необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа, 30 пенсионных коэффициентов и воспитать детей как минимум до восьмилетнего возраста.

Право на досрочное назначение пенсии также предусмотрено для работников вредных, опасных и тяжёлых производств, северян с необходимым стажем, педагогов и медиков. Отдельные основания установлены для некоторых граждан с инвалидностью, а также родителей и опекунов инвалидов с детства.

Ещё один механизм действует для безработных предпенсионеров, которых сократили либо уволили из-за ликвидации работодателя. Пенсию им могут назначить не ранее чем за два года до положенного срока по предложению службы занятости, если найти новую работу не удалось. Для мужчин требуется не менее 25 лет страхового стажа, для женщин — 20 лет, а также минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Узнать количество накопленных баллов и проверить учтённый стаж можно по выписке из индивидуального лицевого счёта через «Госуслуги» или Социальный фонд России.

Ранее экономист оценила вероятность введения единой минимальной пенсии в России. По её мнению, полностью отказаться от региональных различий вряд ли получится: стоимость жизни в субъектах существенно отличается.