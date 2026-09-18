Больше 27 тысяч: Москвичам назвали условия увеличения размера пенсии

Неработающим пенсионерам с московской регистрацией могут увеличить ежемесячные выплаты до 27 401 рубля — городского социального стандарта на 2026 год. Для этого нужно быть зарегистрированным в столице суммарно не менее десяти лет, рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько.

Пот его словам, при меньшем сроке регистрации доплата возможна только до столичного прожиточного минимума пенсионера — 18 971 рубля. При этом необходимо соблюдать и остальные условия назначения поддержки. Десятилетний срок требуется далеко не для всех льгот.

Помощь семьям с детьми зависит от доходов, возраста детей и состава семьи. Многодетным нужно подтвердить соответствующий статус, людям с инвалидностью — её наличие. Регистрация также может влиять на льготный проезд, компенсацию расходов на ЖКУ и другие региональные выплаты. Однако доступ к медицинской помощи по ОМС, образованию и работе не определяется исключительно московской пропиской.

Для постановки на жилищный учёт одного адреса регистрации тоже недостаточно. Власти учитывают обеспеченность семьи жильём, продолжительность проживания в Москве и другие обстоятельства. Покупать фиктивную прописку ради льгот незаконно. Такую регистрацию могут аннулировать, причастным к её оформлению грозит уголовная ответственность, предупредил собеседник «Газеты.ru».

Ранее экономист оценила вероятность введения единой минимальной пенсии в России. По её мнению, полностью отказаться от региональных различий вряд ли получится: стоимость жизни в субъектах существенно отличается.