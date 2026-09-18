Почёт и льготы: В Госдуме объяснили, какие преференции даёт статус ветерана труда

Ветеранам труда выплаты начисляются отдельно от страховой пенсии, а их размер, как и перечень льгот, определяется регионом проживания, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, обычно обладатели почётного статуса могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату и компенсацию части расходов на жильё и коммунальные услуги.

В отдельных регионах предусмотрены деньги взамен льготного проезда, пользования телефоном, обеспечения лекарствами или санаторного лечения. Условия предоставления поддержки тоже различаются. Право на неё может возникать после назначения пенсии или достижения установленного возраста.

«Точную сумму следует узнать по месту жительства, поскольку при переезде применяются условия нового региона», — подчеркнул парламентарий в интервью RT.

Он уточнил, что для оформления поддержки нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ. Понадобятся паспорт, удостоверение ветерана труда и реквизиты банковского счёта. При этом страховую пенсию СФР рассчитывает отдельно.

Ранее Минтруд предложил упростить получение звания «Ветеран труда». Сведения о наградах, необходимых для его присвоения, планируют собирать на единой цифровой платформе, чтобы заявителям не приходилось самостоятельно подтверждать их документами.