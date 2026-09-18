Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 08:32

Почёт и льготы: В Госдуме объяснили, какие преференции даёт статус ветерана труда

Депутат Говырин: Ветераны труда имеют право на денежную поддержку и льготы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ветеранам труда выплаты начисляются отдельно от страховой пенсии, а их размер, как и перечень льгот, определяется регионом проживания, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, обычно обладатели почётного статуса могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату и компенсацию части расходов на жильё и коммунальные услуги.

В отдельных регионах предусмотрены деньги взамен льготного проезда, пользования телефоном, обеспечения лекарствами или санаторного лечения. Условия предоставления поддержки тоже различаются. Право на неё может возникать после назначения пенсии или достижения установленного возраста.

От налогов до ЖКХ и лекарств: Лантратова рассказала, какие льготы положены пенсионерам
От налогов до ЖКХ и лекарств: Лантратова рассказала, какие льготы положены пенсионерам

«Точную сумму следует узнать по месту жительства, поскольку при переезде применяются условия нового региона», — подчеркнул парламентарий в интервью RT.

Он уточнил, что для оформления поддержки нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ. Понадобятся паспорт, удостоверение ветерана труда и реквизиты банковского счёта. При этом страховую пенсию СФР рассчитывает отдельно.

Ошибка СФР: В Госдуме объяснили, как вернуть недоплаченную за прошлые годы пенсию
Ошибка СФР: В Госдуме объяснили, как вернуть недоплаченную за прошлые годы пенсию

Ранее Минтруд предложил упростить получение звания «Ветеран труда». Сведения о наградах, необходимых для его присвоения, планируют собирать на единой цифровой платформе, чтобы заявителям не приходилось самостоятельно подтверждать их документами.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Пенсии
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Госдума
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar