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Опубликовано 17 сентября, 08:31

Ошибка СФР: В Госдуме объяснили, как вернуть недоплаченную за прошлые годы пенсию

Депутат Говырин: Россияне могут вернуть недополученную часть страховой пенсии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россияне могут получить недостающую часть страховой пенсии за прошлые периоды, если причиной недоплаты стала ошибка СФР. Порядок действий в такой ситуации объяснил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, сначала необходимо установить, что именно пропущено и с какого месяца возникла задолженность.

Речь идёт, в частности, о случаях, когда фонд располагал сведениями о стаже, пенсионных коэффициентах или положенной надбавке, но не включил их в расчёт. Для проверки понадобятся выписка из индивидуального лицевого счёта и письменное объяснение расчёта от отделения СФР. Их следует сопоставить с трудовой книжкой, архивными документами и сведениями о заработке, иждивенцах и льготных периодах.

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После выявления ошибки можно обратиться за перерасчётом и погашением долга через «Госуслуги», клиентскую службу фонда или МФЦ. В заявлении нужно описать неточность, указать дату возникновения права на выплату и перечислить сведения, которые уже были у СФР.

Подтверждающие документы следует приложить, а уведомление о приёме обращения — сохранить. Лучше запросить письменное решение. После поступления всех необходимых сведений рассмотрение заявления занимает до пяти рабочих дней, отметил собеседник «Ленты.ru».

Он уточнил, что если исправления не последовало, нужно обратиться к руководителю отделения и в вышестоящий орган СФР. К жалобе прикладывают прежнее заявление, ответ фонда, собственный расчёт и доказательства. Если эти обращения не помогли, остаётся судебная защита.

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Ранее россиянам объяснили, как подтвердить льготный стаж для досрочного выхода на пенсию. Ошибочные сведения действующего работодателя можно исправить через кадровую службу. Документы за прежние годы запрашивают у организации, её правопреемника или в архиве, если предприятие закрылось.

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Борис Эльфанд
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