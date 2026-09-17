Ошибка СФР: В Госдуме объяснили, как вернуть недоплаченную за прошлые годы пенсию

Россияне могут получить недостающую часть страховой пенсии за прошлые периоды, если причиной недоплаты стала ошибка СФР. Порядок действий в такой ситуации объяснил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, сначала необходимо установить, что именно пропущено и с какого месяца возникла задолженность.

Речь идёт, в частности, о случаях, когда фонд располагал сведениями о стаже, пенсионных коэффициентах или положенной надбавке, но не включил их в расчёт. Для проверки понадобятся выписка из индивидуального лицевого счёта и письменное объяснение расчёта от отделения СФР. Их следует сопоставить с трудовой книжкой, архивными документами и сведениями о заработке, иждивенцах и льготных периодах.

После выявления ошибки можно обратиться за перерасчётом и погашением долга через «Госуслуги», клиентскую службу фонда или МФЦ. В заявлении нужно описать неточность, указать дату возникновения права на выплату и перечислить сведения, которые уже были у СФР.

Подтверждающие документы следует приложить, а уведомление о приёме обращения — сохранить. Лучше запросить письменное решение. После поступления всех необходимых сведений рассмотрение заявления занимает до пяти рабочих дней, отметил собеседник «Ленты.ru».

Он уточнил, что если исправления не последовало, нужно обратиться к руководителю отделения и в вышестоящий орган СФР. К жалобе прикладывают прежнее заявление, ответ фонда, собственный расчёт и доказательства. Если эти обращения не помогли, остаётся судебная защита.

Ранее россиянам объяснили, как подтвердить льготный стаж для досрочного выхода на пенсию. Ошибочные сведения действующего работодателя можно исправить через кадровую службу. Документы за прежние годы запрашивают у организации, её правопреемника или в архиве, если предприятие закрылось.