Россиянам рассказали, кому положено повышение пенсии четыре раза в год

Бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и отдельным работникам угольной промышленности специальную доплату к пенсии пересматривают четыре раза в год — в феврале, мае, августе и ноябре. Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Станислав Одинцов.

Размер выплаты пересчитывают с учётом страховых взносов, которые предприятия перечислили в Социальный фонд за предыдущий квартал. Поэтому итоговая сумма зависит от объёма поступивших средств.

Для бывших лётчиков право на такую доплату возникает при выслуге не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Если человек оставил работу по состоянию здоровья, необходимый стаж сокращается соответственно до 20 и 15 лет.

Для большинства работников угольной промышленности требуется минимум 25 лет стажа на подземных и открытых горных работах по добыче угля. Для представителей ведущих профессий планка ниже — 20 лет. К ним, в частности, относятся горнорабочие очистного забоя, проходчики и забойщики на отбойных молотках.

Ранее лидер «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров в России на отметке 50 тысяч рублей в месяц. Авторы инициативы называют такой уровень экономически обоснованным и социально необходимым. По их мнению, повышение минимальной планки также должно приблизить российскую пенсионную систему к международным стандартам социальной защиты.