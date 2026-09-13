Плюс 10 998 рублей без заявления: Кому пересчитают пенсию в октябре

В октябре выплаты повысят нескольким категориям пенсионеров, но по разным основаниям. Военные пенсии планируют проиндексировать на 4%, а получателям страховой пенсии, которым в сентябре исполнилось 80 лет или впервые установили I группу инвалидности, автоматически увеличат фиксированную часть.

Четырёхпроцентная индексация должна затронуть бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Пока речь идёт о коэффициенте, заложенном в федеральном бюджете: итоговый размер повышения ещё может быть скорректирован.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составляет 9584,69 рубля. После достижения 80 лет её удваивают до 19 169,38 рубля. Таким образом, сама прибавка составит 9584,69 рубля.

Одновременно пенсионеру без заявления назначат надбавку на уход в размере 1413,86 рубля. Общая прибавка достигнет 10 998,55 рубля, а фиксированный компонент пенсии вырастет до 20 583,24 рубля.

Такой же перерасчёт проведут гражданам, которым в сентябре впервые установили I группу инвалидности и которые получают страховую пенсию. Обращаться в Социальный фонд не потребуется — сведения поступают туда автоматически.

При этом речь не идёт о новой прибавке для всех людей старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы. Если удвоенная фиксированная выплата уже назначена, повторно её не увеличат. Два повышения одновременно также не предоставляются.

Повышение военных пенсий должно затронуть бывших сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Размер прибавки будет индивидуальным, поскольку зависит от должности, звания, выслуги и других параметров.