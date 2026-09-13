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Опубликовано 13 сентября, 09:44

Плюс 10 998 рублей без заявления: Кому пересчитают пенсию в октябре

С 1 октября вырастут пенсии военных и граждан, достигших 80 лет в сентябре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В октябре выплаты повысят нескольким категориям пенсионеров, но по разным основаниям. Военные пенсии планируют проиндексировать на 4%, а получателям страховой пенсии, которым в сентябре исполнилось 80 лет или впервые установили I группу инвалидности, автоматически увеличат фиксированную часть.

Четырёхпроцентная индексация должна затронуть бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Пока речь идёт о коэффициенте, заложенном в федеральном бюджете: итоговый размер повышения ещё может быть скорректирован.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составляет 9584,69 рубля. После достижения 80 лет её удваивают до 19 169,38 рубля. Таким образом, сама прибавка составит 9584,69 рубля.

Одновременно пенсионеру без заявления назначат надбавку на уход в размере 1413,86 рубля. Общая прибавка достигнет 10 998,55 рубля, а фиксированный компонент пенсии вырастет до 20 583,24 рубля.

Такой же перерасчёт проведут гражданам, которым в сентябре впервые установили I группу инвалидности и которые получают страховую пенсию. Обращаться в Социальный фонд не потребуется — сведения поступают туда автоматически.

При этом речь не идёт о новой прибавке для всех людей старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы. Если удвоенная фиксированная выплата уже назначена, повторно её не увеличат. Два повышения одновременно также не предоставляются.

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Повышение военных пенсий должно затронуть бывших сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Размер прибавки будет индивидуальным, поскольку зависит от должности, звания, выслуги и других параметров.

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Николь Вербер
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