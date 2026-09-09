Пенсии военных и силовиков готовят к росту с 1 октября: кому прибавят 4%

Военные пенсии в России планируется увеличить на 4% с 1 октября 2026 года вслед за индексацией денежного довольствия военнослужащих. Такой коэффициент заложен в бюджете, однако окончательная величина ещё может измениться, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

Повышение должно затронуть бывших военнослужащих, а также пенсионеров из числа сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, федеральной противопожарной службы и таможенных органов.

«В бюджете заложено увеличение на 4%, итоговый коэффициент ещё может быть скорректирован», — пояснил парламентарий.

Проект постановления, подготовленный Минобороны, предусматривает с 1 октября повышение в 1,04 раза окладов по воинским должностям и званиям, а также окладов сотрудников ряда силовых ведомств. В пояснительных материалах указано, что это позволит на те же 4% увеличить и пенсии граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы.

При этом дополнительные повышения за достижение 80 лет, I группу инвалидности, иждивенцев, северный или сельский стаж относятся прежде всего к правилам расчёта страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Эти надбавки нельзя автоматически суммировать с военной пенсией: условия зависят от конкретного вида пенсионного обеспечения.

Напомним, что первое повышение пенсионных выплат в 2027 году намечено на 1 февраля. Страховые пенсии пересчитают с учётом фактической инфляции за 2026 год. Второй этап пройдёт 1 апреля. Размер выплат дополнительно скорректируют исходя из роста доходов бюджета Социального фонда России.