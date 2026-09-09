Пенсия — только начало: Где искать льготы на налоги, лекарства и проезд

Пенсионный возраст сам по себе не определяет полный набор мер поддержки. На него влияют здоровье, семейное положение, трудовой статус, наличие льготного звания и место жительства. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Проверить, какие выплаты и льготы доступны конкретному человеку, можно через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). За разъяснениями также следует обратиться в МФЦ или органы соцзащиты.

Если для оформления меры поддержки требуется заявление, пенсионеру нужно заранее уточнить список документов и подать их в ответственное ведомство. Отказ можно обжаловать: причиной иногда становятся не только отсутствие нужной бумаги или ошибка в заявлении, но и технический сбой либо неверный расчёт.

Отдельные послабления предусмотрены по имущественным налогам. Льгота действует на один объект каждого вида — например, квартиру, дом и гараж. Если у пенсионера две квартиры, освобождение предоставят только по одной. По земельному налогу не облагаются шесть соток участка, а при большей площади налог начисляют на оставшуюся часть. Во многих случаях налоговая применяет льготу автоматически.

Транспортные льготы устанавливают регионы. В одном субъекте пенсионера могут полностью освободить от налога на автомобиль, в другом — предоставить скидку или ограничить её мощностью машины.

Неработающие пенсионеры с соответствующей страховой пенсией, которые живут на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, раз в два года могут компенсировать проезд к месту отдыха и обратно. Получатели набора социальных услуг имеют право бесплатно ездить к месту лечения, а на некоторых маршрутах действуют субсидированные авиабилеты.

В зависимости от категории гражданину могут быть доступны бесплатные лекарства или препараты со скидкой, санаторно-курортное лечение и льготное зубопротезирование. Региональные программы также предусматривают помощь с оплатой ЖКУ и социальное обслуживание.

Если пожилому человеку требуется помощь по состоянию здоровья или из-за инвалидности, он может оформить обслуживание на дому. После оценки потребностей для него составят индивидуальную программу, а соцработник будет помогать с бытовыми делами.

После 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое без подачи заявления. Для пенсионеров этого возраста и инвалидов I группы также предусмотрена надбавка на уход.

Правила оформления пенсионных выплат могут измениться уже в ближайшие годы. Ранее Life.ru сообщал, что с 2027 года страховые пенсии по старости планируют назначать без заявления. Если инициативу примут, Социальный фонд будет использовать сведения из своих информационных систем, поэтому будущим пенсионерам советуют заранее проверить данные о стаже и пенсионных правах. Нововведение может затронуть и некоторые категории получателей досрочных пенсий.