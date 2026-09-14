Миронов предложил увеличить минимальную страховую пенсию до 50 тыс. рублей

Минимальный уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров в России предложили установить на отметке 50 тысяч рублей в месяц. С такой инициативой выступил лидер «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов. Об этом передаёт РИА «Новости».

Соответствующий законопроект подготовлен для внесения в Госдуму 14 сентября. Согласно пояснительной записке, общая сумма выплат неработающему пенсионеру не должна опускаться ниже предложенной планки.

Авторы инициативы называют такой уровень экономически обоснованным и социально необходимым. По их мнению, повышение минимальной планки также должно приблизить российскую пенсионную систему к международным стандартам социальной защиты.

Ранее Life.ru писал, что в октябре выплаты повысят нескольким категориям пенсионеров, но по разным основаниям. Военные пенсии планируют проиндексировать на 4%, а получателям страховой пенсии, которым в сентябре исполнилось 80 лет или впервые установили I группу инвалидности, автоматически увеличат фиксированную часть.