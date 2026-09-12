Две прибавки за год: Россиянам рассказали, как вырастут страховые пенсии в 2027-м

Страховые пенсии по старости в России в 2027 году будут индексировать в два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

«В 2027 году в России продолжит действовать двухэтапная схема индексации страховых пенсий — с 1 февраля и с 1 апреля», — сказал он.

По приведённым экспертом расчётам, с февраля фиксированная выплата может увеличиться на 4% — до 9968,08 рубля. Такой показатель заложен в плановые параметры на 2027 год. Одновременно изменится стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, от которой зависит размер страховой пенсии. С 1 февраля один ИПК планируется установить на уровне 163,03 рубля, а с 1 апреля — 168,57 рубля.

При этом окончательный размер февральской индексации будет зависеть от фактической инфляции по итогам 2026 года. Второе повышение в апреле рассчитывается с учётом роста доходов бюджета Социального фонда.

Ранее Life.ru рассказывал о планах перейти с 2027 года к беззаявительному назначению страховых пенсий по старости. Социальный фонд сможет назначать такие выплаты на основании уже имеющихся в его информационных системах сведений.