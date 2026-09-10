«Выплату удваивают»: какие прибавки положены пенсионерам после 55, 70 и 80 лет

После 80 лет получателям страховой пенсии по старости вдвое увеличивают фиксированную выплату, а вместе с ней назначают надбавку на уход, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Получателю страховой пенсии по старости фиксированную выплату удваивают. В 2026 году прибавка составляет 9584,69 рубля, вместе с ней автоматически назначают 1413,86 рубля на уход», — заявил депутат в беседе с RT.

Кроме того, женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут пользоваться федеральными налоговыми льготами. Они распространяются на один объект каждого вида: квартиру, дом и гараж, если имущество не используют для бизнеса. С 70 лет собственник жилья может оформить компенсацию 50% нормативного взноса на капремонт, а после 80-летия — 100%.

Для получателей социальной и других государственных пенсий надбавка на уход составляет 1470,64 рубля. Подавать заявление в Социальный фонд не требуется: деньги поступят в следующем месяце с доплатой со дня рождения. Льготы на проезд, оплату ЖКУ и другие расходы устанавливают уже сами регионы.

Ранее Life.ru выяснил, на какие выплаты от государства может рассчитывать одиноко проживающий пенсионер. К примеру, помимо федеральных гарантий, в регионах могут действовать субсидии на коммунальные платежи, компенсации за капремонт, вывоз мусора и льготный проезд.