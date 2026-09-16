Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 07:27

Условия определят регионы: Кто получит прибавку к пенсии в День пожилого человека

Юрист Рудакова: Доплаты ко Дню пожилого человека зависят от регионов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

С 1 октября некоторые пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные пять тысяч рублей, рассказала юрист Елена Рудакова. По её словам, выплата может быть разовой или регулярной, а право на неё зависит от категории получателя и региональных условий.

В первую очередь специалист назвала россиян старше 80 лет. Для них предусмотрено автоматическое начисление по сведениям из государственных реестров. Среди возможных получателей также пенсионеры с небольшими доходами.

Россиян предупредили о пенсионной паузе в 2027 году
Россиян предупредили о пенсионной паузе в 2027 году

Однако одной низкой пенсии недостаточно: необходимо соответствовать дополнительным требованиям. В перечень могут включить ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью первой группы и отдельных получателей социальных пенсий.

Регионы самостоятельно определяют условия поддержки ко Дню пожилого человека. Поэтому суммы и списки льготников могут различаться, отметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Ошибка кадровика украдёт годы пенсии: Как северянам, педагогам и медикам спасти льготный стаж
Ошибка кадровика украдёт годы пенсии: Как северянам, педагогам и медикам спасти льготный стаж

К слову, бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и отдельным работникам угольной промышленности доплату к пенсии пересматривают четыре раза в год. Перерасчёт проводят в феврале, мае, августе и ноябре, а сумма зависит от страховых взносов, перечисленных предприятиями за предыдущий квартал.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Пенсии
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar