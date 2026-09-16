Условия определят регионы: Кто получит прибавку к пенсии в День пожилого человека

С 1 октября некоторые пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные пять тысяч рублей, рассказала юрист Елена Рудакова. По её словам, выплата может быть разовой или регулярной, а право на неё зависит от категории получателя и региональных условий.

В первую очередь специалист назвала россиян старше 80 лет. Для них предусмотрено автоматическое начисление по сведениям из государственных реестров. Среди возможных получателей также пенсионеры с небольшими доходами.

Однако одной низкой пенсии недостаточно: необходимо соответствовать дополнительным требованиям. В перечень могут включить ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью первой группы и отдельных получателей социальных пенсий.

Регионы самостоятельно определяют условия поддержки ко Дню пожилого человека. Поэтому суммы и списки льготников могут различаться, отметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

К слову, бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и отдельным работникам угольной промышленности доплату к пенсии пересматривают четыре раза в год. Перерасчёт проводят в феврале, мае, августе и ноябре, а сумма зависит от страховых взносов, перечисленных предприятиями за предыдущий квартал.