Россиян предупредили о пенсионной паузе в 2027 году

В 2027 году в России не будет новой возрастной группы, которая сможет выйти на страховую пенсию по старости на общих основаниях. Об этом рассказал RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулёв.

Причина связана с переходным периодом пенсионной реформы. В 2026 году право на пенсию получают мужчины 1962 года рождения по достижении 64 лет и женщины 1967 года рождения — в 59 лет. Следующая возрастная группа появится только в 2028-м.

«Тогда выплаты смогут оформить мужчины 1963 года рождения в 65 лет и женщины 1968 года рождения в 60 лет», — пояснил Хрулёв.

При этом назначение пенсий в 2027 году не прекратится. Оформить выплаты смогут россияне, имеющие право на досрочный выход, в том числе граждане с длительным страховым стажем. Для мужчин он должен составлять не менее 42 лет, для женщин — не менее 37 лет: в таком случае выйти на пенсию можно на два года раньше общеустановленного возраста.

Льготы также предусмотрены для работников вредных и опасных производств, жителей Крайнего Севера при наличии необходимого стажа, педагогов, медиков, спасателей и ряда других категорий.

Досрочно выйти на пенсию могут и многодетные матери: при трёх детях — в 57 лет, при четырёх — в 56 лет, при пяти и более — в 50 лет.