С 1 октября повысят пенсии. Кого ждёт плановая индексация, доплаты и надбавки Оглавление Кому и на сколько повысят пенсии с 1 октября 2026 года Какие выплаты пенсионерам нужно успеть оформить до 1 октября С 1 октября часть пенсионеров начнёт получать повышенные выплаты. Кого затронет прибавка и сколько она составит? С 1 октября пенсионеры получат прибавку. Обложка © Life.ru

Кому и на сколько повысят пенсии с 1 октября 2026 года

С 1 октября повышение пенсий в первую очередь коснётся военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. В 2026 году предусмотрена индексация на 4%. Она связана с увеличением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, от которого зависит размер таких пенсий. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Для каждого человека прибавка будет разной, поскольку размер военной пенсии зависит от должности, звания, выслуги и других обстоятельств. Перерасчёт производится автоматически, обращаться за ним отдельно не нужно.

Повышение коснётся военных пенсионеров, а также бывших сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, таможенной службы и Государственной противопожарной службы. Индексация составит ровно 4%, так как выплаты этих граждан жёстко привязаны к уровню денежного довольствия действующих силовиков. Сначала индексируют оклады служащих, а затем повышают пенсии. Об этом рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

— На мой взгляд, сама индексация здесь абсолютно закономерна. Люди, которые многие годы служили государству, должны быть уверены, что после завершения службы их доходы не будут обесцениваться из-за роста цен. Особенно это важно сегодня, когда заметно выросли расходы на продукты, лекарства, коммунальные услуги и другие повседневные нужды, — отметил Александр Аксёненко.

При этом, по его оценкам, принципиальный вопрос — насколько фактическое повышение пенсий соответствует реальному росту расходов пенсионеров.

— Размер таких повышений необходимо регулярно соотносить не только с общими показателями инфляции, но и с тем, как меняется стоимость основных товаров и услуг для пожилых людей, — отметил Александр Аксёненко.

Владимир Виноградов отметил, что с октября фиксированная выплата к страховой пенсии автоматически удваивается для всех граждан, достигших 80-летнего возраста или получивших I группу инвалидности. К этому добавляется надбавка на уход в размере 1 413 рублей 86 копеек.

Какие выплаты пенсионерам нужно успеть оформить до 1 октября

В Социальном фонде России сообщили, что до 1 октября можно выбрать форму социальных услуг.

- Люди, имеющие право на федеральные льготы и меры поддержки, могут до конца сентября выбрать, в какой форме получать социальные услуги — в натуральной или денежной. Натуральная форма — это предоставление лекарств и медицинских изделий, путёвки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках, бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если человек не собирается пользоваться этими услугами, то он может отказаться от них и получать компенсации деньгами, — пояснили в СФР.

Если отказаться от всех видов положенных социальных услуг, то полная компенсация составит 1 825,25 рубля в месяц.

Авторы Нина Важдаева