С 1 октября вступит в силу новый закон о торговле. Что изменится для продавцов и покупателей Оглавление Какой закон вступит в силу 1 октября и что он изменит От чего теперь будет зависеть цена товара Как можно будет вернуть и обменять товар С 1 октября вступит в силу закон, который изменит работу маркетплейсов, агрегаторов услуг и сервисов доставки. Какие новшества ждут продавцов и покупателей, как заказать, вернуть и обменять товар? С 1 октября вступят в силу новые правила торговли. Обложка © ТАСС / Михаил Воскресенский

Какой закон вступит в силу 1 октября и что он изменит

С 1 октября 2026 года вступит в силу федеральный закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он касается онлайн-торговли и сферы услуг, затрагивает и цифровые площадки, и продавцов, и покупателей, и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

— Закон о платформенной экономике, вступающий в силу с 1 октября, ознаменует переход рынка электронной коммерции от эпохи хаотичного саморегулирования к чётким государственным стандартам. С точки зрения сферы внешней экономической деятельности этот шаг давно назрел: стремительный рост трансграничных продаж и присутствие на маркетплейсах несертифицированного серого импорта требовали жёсткой синхронизации цифровых платформ с таможенным и техническим законодательством. Новый закон создаёт прозрачный правовой контур, уравнивающий в правах и ответственности всех участников рынка — от крупного импортёра зарубежной продукции до конечного покупателя, — рассказал основатель компании «ВсёИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортёров и импортёров Андрей Коган.

От чего теперь будет зависеть цена товара

Главные изменения для потребителей коснутся безопасности товаров и ценообразования. Закон обязывает цифровые платформы проводить обязательную проверку продавцов через государственные реестры, а также контролировать наличие документов о соответствии техническим регламентам ЕАЭС и маркировки.

— Для покупателя это означает существенное снижение риска приобрести контрафакт, фальсификат или ввезённую в обход таможенных норм электронику и бытовую химию. При этом ценовая политика станет более устойчивой и прогнозируемой: запрет на навязывание продавцам скидок за их счёт защитит селлеров от принудительных распродаж, хотя и может сгладить практику аномально глубоких искусственных дисконтов, — отметил Андрей Коган.

Как можно будет вернуть и обменять товар

Что касается обмена и возврата товаров, то закон полностью лишает маркетплейсы возможности устанавливать внутренние регламенты, если они ущемляют права граждан или противоречат федеральному закону «О защите прав потребителей». Для покупателя процедура упрощается и цифровизируется: заявки на возврат или обмен направляются напрямую через интерфейс платформы.

— Главное новшество для покупателя — это право вернуть купленный дистанционно качественный товар любым удобным способом. Это можно сделать с курьером, почтой или через пункт выдачи. Продавец не вправе отказать в возврате товара и обязан его принять, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

При этом она пояснила, что расходы на обратную доставку и риск повреждения товара в дороге берёт на себя покупатель. Деньги вернут в течение десяти дней с момента обращения, но за вычетом расходов на пересылку.

На маркетплейсе лежит обязанность или быстро обеспечить покупателю связь с продавцом, или самостоятельно урегулировать спор. Причём в чётко установленные законом сроки. Это особенно критично для товаров, поставленных по каналам ВЭД: если ранее возврат бракованного импортного товара часто превращался в затяжную переписку с зарубежным селлером, то теперь ответственность за соблюдение сроков рассмотрения претензии и возврата средств ложится на платформу. На эти моменты обратил внимание Андрей Коган.

С 1 октября если покупатель обнаружит недостаток в товаре, приобретенном через посредническую цифровую платформу, он имеет право предъявить соответствующее требование продавцу на самой платформе. Оператор обязан технически дать такую возможность.

— В конечном итоге новый правовой режим выравнивает условия конкуренции между добросовестными импортёрами, ввозящими продукцию с уплатой всех пошлин, и продавцами нелегальных поставок. Для российских потребителей это означает трансформацию маркетплейсов из слабоконтролируемого «цифрового рынка» в цивилизованную торговую среду, где права на качество товара, его безопасный возврат или обмен надёжно защищены независимо от страны происхождения покупки, — добавил Андрей Коган.

Авторы Нина Важдаева