Доходы мигрантов увидит МВД, возвраты упростят: что изменится в России с 1 октября

С 1 октября налоговые органы начнут передавать МВД сведения о доходах иностранных граждан, приехавших в Россию для работы. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, перечисляя законы и новые правила, которые начнут действовать в октябре.

Передавать информацию планируется за три, шесть, девять и двенадцать месяцев календарного года. Механизм нужен для проверки того, способен ли иностранный работник содержать себя и находящихся на его иждивении членов семьи. Сам обмен данными между ФНС и МВД запускается уже 1 октября, однако последствия недостаточного уровня доходов для патентов и других разрешительных документов предусмотрены с 2027 года.

«Налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, которые прибыли в нашу страну с целью заработка», — сообщил Володин.

Ещё один блок октябрьских изменений затрагивает покупателей маркетплейсов. Если в приобретённом через цифровую платформу товаре обнаружится недостаток, потребитель сможет предъявить требования продавцу непосредственно через маркетплейс. Площадка обязана обеспечить для этого техническую возможность. Покупатель сможет, в зависимости от ситуации, потребовать замену товара, уменьшение цены, возврат денег или воспользоваться другими предусмотренными законом способами защиты своих прав.

Изменения коснутся и продажи табачной и никотинсодержащей продукции рядом с образовательными учреждениями. С 1 октября начнут действовать новые правила определения границ территорий, на которых запрещена розничная торговля сигаретами, вейпами, кальянами и устройствами для потребления никотина. Такие границы будут устанавливать муниципальные власти, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — органы власти соответствующих субъектов. Проекты решений должны проходить общественное обсуждение.

Отдельная новация касается детских товаров. С 1 октября льготную ставку НДС 10% при их ввозе и реализации можно будет применять только при наличии сведений о сертификате или декларации соответствия либо других предусмотренных правилами ЕАЭС документов об оценке соответствия продукции.

Таким образом, октябрьские изменения затронут сразу несколько сфер — миграционный контроль, онлайн-торговлю, защиту потребителей, продажу никотиновой продукции и рынок детских товаров.

Ранее Life.ru подробно разбирал новые правила для продавцов и покупателей на маркетплейсах, которые заработают с 1 октября.