С 1 октября пенсионеры получат доплаты ко Дню пожилого человека. Сколько они составят Оглавление Сколько составят выплаты пенсионерам к 1 октября Кто получит плановую прибавку к пенсии с 1 октября Каждый год 1 октября в России отмечается Международный день пожилых людей. К этой дате в ряде регионов предусмотрены дополнительные единовременные выплаты пенсионерам. Сколько они составят в 2026 году? 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Обложка © Life.ru

Сколько составят выплаты пенсионерам к 1 октября

Эти меры поддержки носят исключительно региональный характер. Соответственно, суммы, условия получения и перечень получателей сильно различаются в зависимости от субъекта Федерации.

В Ненецком автономном округе (НАО) отделение социальной защиты населения сообщило о приёме заявлений на единовременную компенсационную выплату. Она приурочена к Дню пожилого человека 1 октября.

— Если человек такую выплату не получал ранее, то нужно написать заявление. Если уже получал, то заявление не требуется. Выплата предоставляется проживающим в Ненецком автономном округе женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, имеющим стаж работы в Ненецком автономном округе не менее 15 лет. Также её могут получить инвалиды I, II или III группы тех же возрастов, если проживают в НАО не менее 20 лет, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Размер выплаты составляет 10 400 рублей — для людей пожилого возраста, не достигших 70 лет, и 17 272,32 рубля — для тех, кто старше.

В Рязанской области выплату ко Дню пожилого человека получат люди старше 90 лет. Её размер составляет 500 рублей.

— Часть выплат регулируется региональными законами, а часть — постановлениями местного правительства. Одно из них — постановление Правительства Приморского края от 1 июня 2026 г. № 430-пп «Об утверждении Порядка предоставления в 2026 году единовременной социальной выплаты гражданам, получающим пенсию в Приморском крае». Из него следует, что ко Дню пожилого человека пенсионеры региона получат по 1 000 рублей. В этом году она положена жителям региона, которые были пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2025 года. Причём выплату сделают вне зависимости от того, работает пенсионер или нет, — пояснила Елена Кузнецова.

В Челябинской области пенсионеры получат ко Дню пожилого человека 800 рублей. Право на выплату имеют женщины, которые достигнут возраста 55 лет, и мужчины старше 60 лет. Кстати, большинство пенсионеров уже получили деньги в августе. После 1 октября выплату получат те, кто выйдет на заслуженный отдых в августе–сентябре.

Чтобы узнать о выплатах ко Дню пожилого человека, стоит обратиться в органы социальной защиты своего региона.

Кто получит плановую прибавку к пенсии с 1 октября

С 1 октября 2026 года на 4% повысят военные пенсии и выплаты работникам силовых ведомств. Это связано с индексацией денежного довольствия действующих военнослужащих. Размеры военных пенсий привязаны к нему.

Прибавку получат бывшие военнослужащие, сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, СК РФ, МЧС, ФСИН, а также органов госохраны и работники таможни.

Авторы Нина Важдаева